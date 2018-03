calcioweb.eu

: #Balata: “gesto vile e odioso contro i giocatori dell’#Ascoli” - CalcioWeb : #Balata: “gesto vile e odioso contro i giocatori dell’#Ascoli” -

(Di domenica 11 marzo 2018) “Netta condanna del gestoavvenuto stanottedell’Ascoli, Parlati e Venditti. Un fatto gravissimo che mina la serenità di una squadra e di una società sana che sta lottando per il futuro”. È la netta condanna espressa dal presidente della Lega Serie B, Mauro, all’Adnkronos, sull’aggressione ai duedell’Ascoli dopo la sconfitta a Venezia. Solidarietà ai ragazzi, alla squadra, allo staff e al presidente Francesco Bellini, “un uomo per bene e di grande valore per il calcio italiano”, è stata poi espressa dache auspica “immediate iniziative delle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico” e fa appello “alla magistratura competente affinché si proceda con l’identificazione dei responsabili e con l’applicazione delle sanzioni che saranno ...