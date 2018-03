: Azienda 'mafiosa' espulsa da Consorzio - NotizieIN : Azienda 'mafiosa' espulsa da Consorzio -

Una società agricola legata a un boss mafioso siciliano, è statadalIgp di Pachino. La notizia è confermata dai vertici del. La presenza della società aveva provocato una levata di scudi bipartisan. L'è stata creata nel 2013 pochi mesi dopo la scarcerazione di un boss già condannato per associazione(come capo) droga, armi ed estorsioni e, dopo un ventennio in carcere è tornato in libertà,grazie a diversi sconti di pena, è a processo per minacce di morte nei confronti di un giornalista.(Di domenica 11 marzo 2018)