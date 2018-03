Avellino Brindisi Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket

Basket - Serie A 2018 : Brescia doma Brindisi nel posticipo e raggiunge Avellino al terzo posto : La Leonessa Brescia si è rimessa in marcia dopo le due settimane di pausa dopo la finale di Coppa Italia persa contro Torino. La squadra lombarda ha battuto nel posticipo della 20a giornata l’Happy Casa Brindisi , con il punteggio di 74-60. Una vittoria solida per la Germani, che così raggiunge Avellino al terzo posto , a due punti dal duo di testa com posto da Milano e Venezia. Eppure non è stata una vittoria agevole quella di Brescia , che ...

Basket - Avellino sola in vetta. Brindisi mette nei guai Pesaro. Incertezza Final Eight : Bologna, 7 gennaio 2018 " La Sidigas Avellino , in attesa dell'ultimo posticipo della quattordicesima giornata che vedrà contrapposta la The Flexx Pistoia all'EA7 Milano, può godersi il primato in ...