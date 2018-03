Auschwitz - guida italiana minacciata : "Basta lavoratori stranieri" : "Sono le scritte apparse sul muro della casa di Cracovia di un 35enne di Cuneo che lavora nel Paese da undici anni come guida turistica.

