Attack on Titan 2 si mostra in video dedicati alla creazione del personaggio e al roster

Mikasa e Armin protagonisti del nuovo trailer di Attack on Titan 2 : Dopo aver dato un'occhiata approfondita a ben 30 minuti di gameplay di Attack on Titan 2 in versione Nintendo Switch, ecco che Koei Tecmo ha deciso di pubblicare un nuovo video dedicato al suo gioco.Come segnala Dualshockers, questa volta nel trailer condiviso possiamo dare uno sguardo a due dei personaggi presenti in Attack on Titan 2, stiamo parlando di Mikasa e Armin che, nel filmato, si presentano in abiti civili mentre combattono contro i ...

Attack on Titan 2 : ecco 30 minuti di gioco su Nintendo Switch : Attack on Titan 2 si fa vedere in un nuovo gameplay per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Possiamo dare un'occhiata a come si comporta il gioco sulla console ibrida della grande N in questo lungo gameplay, nel quale potremo vedere diverse scene d'azione con i nostri personaggi preferiti alle prese con i giganti.Attack on Titan 2 è atteso per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One a partire dal 20 di marzo. Lo astate attendendo anche voi?Read ...

Il videogame di Attack on Titan 2 mostra un nuovo trailer su Eren e Levi : Attack on Titan 2, il videogioco ufficiale targato Koei Tecmo ispirato all'anime de L'Attacco dei Giganti, uscirà nel corso del mese di marzo per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Playstation Vita (anche se quest'ultima versione, per adesso, è relegata solo al mercato giapponese). Dal web è emerso, in queste ore, un nuovo trailer incentrato su Eren Jaeger e Levi Ackermann, rispettivamente protagonista indiscusso dell'opera e uno dei ...

Attack on Titan 2 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Attack on Titan 2: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Attack on Titan 2 su PC Windows Attack on Titan 2 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Attack on Titan 2. Chi ha intenzione di giocare […]

Attack on Titan 2 : il nuovo trailer si concentra sulle funzionalità del multiplayer : Poco tempo fa abbiamo avuto l'occasione di scoprire come si vivrà la quotidianità all'interno di Attack on Titan 2, ora Koei Tecmo ci fornisce una nuova occasione per dare uno sguardo al gioco.Infatti, come segnala DSOGaming, la compagnia ha rilasciato un nuovo trailer per Attack on Titan 2 che si concentra sulle sue funzionalità multiplayer. I giocatori saranno in grado di eliminare i Titani con gli Scout in tutto il mondo e il gioco sarà ...

KOEI TECMO svela le Limited - Steelbook e Digital Deluxe Edition di Attack on Titan 2 : KOEI TECMO è lieta di svelare tutti i contenuti bonus aggiuntivi che saranno inclusi nelle edizioni da collezione di Attack on Titan 2, sia in formato fisico che Digitale. Attack on Titan 2: Le edizioni da collezione Oltre le versioni Limited e Deluxe, sarà disponibile presso ShopTo.net, un’edizione Steallbook da collezione. Questa versione in edizione limitata regalerà ai fan anche dei costumi per i ...

Il nuovo trailer di Attack on Titan 2 ci mostra la vita nelle città : Koei Tecmo continua a condividere materiale dedicato al suo Attack on Titan 2. Dopo il gameplay trailer per la versione Nintendo Switch, ecco che la compagnia pubblica un nuovo video.Come segnala Dualshockers, il nuovo trailer è incentrato sulla vita nelle città e la "quotidianità". Infatti, all'interno di Attack on Titan 2 i giocatori non saranno solamente impegnati in battaglie contro i Titani, ma si ritroveranno a vivere tra le ultime mura ...