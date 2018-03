Atletica | Eleonora Giorgi torna e vince il Memorial Albisetti Stefano Chiesa ottimo

oasport

(Di domenica 11 marzo 2018)ha vinto ilMario, grande classica internazionale della marcia giunta alla 15^ edizione. La 28enne lombarda si è imposta nella 20km con il tempo di 1h30:31: il crono non è dei migliori anche a causa della fitta pioggia che ha colpito la città di Lugano (Svizzera). La primatista italiana era al rientro agonistico a sette mesi di Mondiali conclusi in 14esima posizione. Laha preso il largo negli ultimi cinque chilometri dopo aver sempre condotto la gara e ha spezzato la resistenza della ceca Anezka Drahotova (bronzo europeo nel 2014, 1h30:48) e della britannica Bethan Davies. Al quarto posto Nicole Colombi (1h34:50), Lidia Barcella ottava in 1h39:38. Positive le sensazioni dellache ha rilasciato queste dichiarazioni alla Fidal: “Sono contenta della vittoria che è servita per rompere il ghiaccio. Questo è un punto di partenza, anche se ...