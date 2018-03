Atletica | Campionati Italia Cross 2018 | Yohanes Chiappinelli e Francesca Bertoni vincono

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 – Brilla l’eterno Fabrizio Donato. Lukudo e Folorunso da Mondiali - ma il resto… : I Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica leggera, svoltisi nel weekend ad Ancona, hanno offerto soltanto qualche fiammata in una stagione al coperto che non sta regalando grandi scossoni ai nostri colori. A due settimane dai Mondiali in sala, in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo, la nostra Nazionale non vive un grande momento di salute: la speranza, come sempre, è che la situazione cambi tra primavera ed estate ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 : infinito Fabrizio Donato a 16.94. Lukudo - Folorunso e Bongiorni al minimo per i Mondiali. Tutti i podi e i risultati : Si sono conclusi ad Ancona i Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica leggera. Nella seconda giornata è arrivata qualche nota lieta quando mancano dieci giorni ai Mondiali al coperto di Birmingham (1-4 marzo). FEMMINILE: 400 METRI – Una delle gare migliori sotto il profilo tecnico. A vincere è Raphaela Lukudo che con il tempo di 53.08 batte Ayomide Folorunso (53.15): Lukudo migliora il personale di ben 69 centesimi e, proprio ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 : Palmisano promossa - Trost a 1.90 - Fofana da Mondiali - Trio batte Howe. Tutti i risultati e i podi : Ad Ancona proseguono i Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera. Giornata non particolarmente ricca di spunti a due settimane dai Mondiali al coperto di Birmingham. Questi i tricolori assegnati sabato 17 febbraio e i podi. Domani la chiusura con le ultime gare. FEMMINILE: 3000 METRI DI MARCIA – Antonella Palmisano regala uno dei migliori risultati di giornata. Il bronzo iridato sui 20km si presenta per avvicinare il record ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 : Stefano Sottile vince il salto in alto a 2.24 - battuti Chesani e Fassinotti : Si sono aperti i Campioni Italiani Indoor di Atletica leggera. Ad Ancona la prima serata è stata dedicata al salto in alto maschile con la grande assenza di Gianmarco Tamberi a causa di problemi fisici. Tutti si aspettavano la grande sfida tra Marco Fassinotti e Silvano Chesani ma a conquistare il tricolore è stato Stefano Sottile, unico capace di superare 2.24 alla prima prova. Il ventenne piemontese ha migliorato il suo personale di due ...

