Atalanta | de Roon | ' Ho la testa dura | mi spiace per Dzemaili Vittoria per Ilicic e

Bologna-Atalanta 0-1 : De Roon riporta i bergamaschi in zona Europa League : De Roon trova un gol da tre punti e l'Atalanta si riavvicina alla zona Europa League, approfittando della sconfitta della Sampdoria a Crotone. Il Bologna resiste fino a pochi minuti dalla fine ma, poi,...

Roma-Atalanta - Gasperini : “Non c’era il rosso per De Roon”. Di Francesco : “Zitti e lavorare” : Roma-Atalanta, Gasperini: “Non c’era il rosso per De Roon”. Di Francesco: “Zitti e lavorare” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Atalanta – Al termine del match vinto all’Olimpico contro la Roma, il tecnico degli orobici, Gasperini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Roma-Atalanta, PARLA ...

Roma-Atalanta 1-2 : Dzeko non basta - Cornelius e de Roon affondano i giallorossi : ROMA - Dall'1-2 di Napoli all'1-2 dell'Olimpico. L'Atalanta si ripete, divertendosi a collezionare scalpi eccellenti. Batte anche la Roma e completa un favoloso inizio di nuovo anno salendo al 6° ...

L'Atalanta ha un cuore grande : che difesa all'Olimpico - 2-1 nonostante il rosso a de Roon : tra poco il report completo... Potrebbe interessarti anche Anche Tommasi in corsa per la FIGC: ma dopo l'apocalisse non aspettatevi la rivoluzione Cronaca La Roma parte subito propositiva con Perotti ed El Shaarawy , e Berisha deve compiere un super intervento per dire di no al sinistro di controbalzo dell'italoegiziano. L'Atalanta cresce col ...

