Astori | lacrime al Franchi | Tutti con la sua maglia | Gara interrotta al 13esimo per il

Astori - Fiorentina Benevento interrotta al 13' minuto/ Video - lacrime e commozione al Franchi : Astori, Fiorentina Benevento interrotta al 13' minuto. Video, lacrime e commozione al Franchi. Tante iniziative sugli spalti dello stadio gigliato, in ricordo del capitano(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:32:00 GMT)

VIDEO Coreografia strappalacrime a Firenze : al minuto 13 scatta l’omaggio a Davide Astori - si ferma la partita col Benevento : Coreografia mozzafiato allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Tutta la tifoseria ha deciso di omaggiare Davide Astori, il capitano scomparso la scorsa settimana, durante la partita contro il Benevento. Al minuto 13, la maglia del difensore, la curva si è tinta di viola ed è apparsa la scritta “Davide 13”, il gioco si è fermato tra gli applausi di tutti i giocatori. Di seguito il VIDEO di un momento davvero ...

Astori - brividi e lacrime al 'Franchi' : 12.50 "Ci sono uomini che non muoiono mai... Ci sono storie che verranno tramandate in eterno... Buon viaggio capitano". E' questo l'immenso e commovente striscione con cui la curva Fiesole ha accolto la Fiorentina, alla prima uscita contro il Benevento senza il suo capitano Davide Astori. Stadio 'Franchi' tutto esaurito (35.000 spettatori) e atmosfera surreale, con i calciatori viola che, visibilmente commossi, si sono scaldati con la ...

Fiorentina-Benevento - lacrime e brividi nel nome di Astori : Un grazie da parte mia poi a tutto il mondo del calcio: una partecipazione così commossa e sentita è merito di Davide ma significa anche che in un mondo che talvolta viene descritto diversamente ci ...

Gol Manolas - il difensore guarda il cielo : sono lacrime per Astori [VIDEO] : GOL Manolas – Si sta giocando il primo match valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma e Torino che stanno regalando grande spettacolo. Meglio la squadra di Mazzarri che sta giocando un buon calcio contro una squadra forte e su un campo difficilissimo. A passare in vantaggio è però la Roma, colpo di testa di Manolas che supera Sirigu. Momento emozionante, il difensore guarda il cielo, il gol è tutto per Davide ...

Le lacrime di Bonucci dimostrano il vuoto che Astori lascia nel calcio e non solo : Leonardo Bonucci non è riuscito a trattenere la commozione per l'improvvisa scomparsa di Davide Astori. Al termine di Milan-Arsenal, sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League, ai ...

Morte Astori - Chiellini si commuove in diretta : lacrime del difensore [VIDEO] : Morte Astori – La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League dopo il successo in trasferta contro i Tottenham, vittoria dedicata al difensore Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Particolarmente commosso il difensore Giorgio Chiellini: “Sarà un giorno difficile perché andremo a dare l’ultimo saluto ad Astori. La vita, però, ...

Astori - diretta funerali : lacrime e commozione - il padre di Francesca Fioretti sta meglio dopo il malore : «Davide Astori sarà fiorentino per sempre. Vogliamo ricordarlo in questa Basilica che l'Italia ha voluto fosse il sacrario degli uomini più illustri che l'hanno onorata, e...

"Se avessi due vite te le dedicherei entrambe". Lacrime e dolore ai funerali di Davide Astori a Firenze : Un lungo applauso e Lacrime: così per il passaggio del feretro di Davide Astori davanti allo stadio Franchi di Firenze da parte dei tantissimi presenti che volevano dare il loro ultimo saluto al capitano viola scomparso domenica scorsa. Via via si erano radunate oltre duemila persone.Il carro funebre, scortato da due motociclisti della polizia e quattro della polizia municipale, è passato lentamente davanti allo stadio e tra i ...