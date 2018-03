Astori | il ricordo commosso al Franchi

Davide Astori - il ricordo di Firenze in Fiorentina-Benevento : LIVE dal Franchi : ... a una settimana dalla scomparsa del suo capitano Davide Astori , tre giorni dopo la cerimonia di saluto alla basilica di Santa Croce dove si è ritrovato, fisicamente o con il cuore, tutto il mondo ...

In ricordo di Astori : le dediche dei club - il Franchi gremito. Fiorentina - tutta la rosa con la sua maglia FOTO e VIDEO : Si sono viste manifestazioni importanti in suo ricordo in tutto il mondo'. 11.50 BADELJ: 'DAVIDE RESTERA' LA NOSTRA LUCE' - Queste, invece, le parole di Badelj a Sky Sport : ' Davide era, è e rimarrà ...