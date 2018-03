Astori | Della Valle al Franchi

“Nel nome di Astori”. L’omaggio da pelle d’oca dello stadio a Davide. Succede al minuto 13 della partita tra Fiorentina e Benvento. Immagini che spaccano il cuore - destinate a passare alla storia : La Fiorentina è da poco scesa in campo per effettuare il riscaldamento prima del match di campionato con il Benevento. Tutti i calciatori indossano la maglia numero 13 di Davide Astori, il capitano viola morto domenica scorsa durante la notte alla vigilia del match con l’Udinese. La squadra viola è stata accolta da un lungo applauso del pubblico dello stadio ‘Artemio Franchi’. In curva Fiesole toccante striscione ...

Astori - Diego Della Valle si ferma al 'muro del pianto' : FIRENZE - Al suo arrivo al Franchi, anche Diego Della Valle ha voluto fermarsi davanti al 'muro del pianto' eretto in questi giorni dai tifosi viola sui cancelli dello stadio per ricordare e omaggiare ...

Fiorentina-Benevento - l’omaggio dei tifosi al Franchi a Davide Astori La diretta della partita 1-0 : E’ il giorno del ritorno in campo della Viola dopo la morte del suo capitano: commozione e striscioni. Poi la gara: il gol di Vitor Hugo su assist di Saponara da corner

La foto della prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori : prima di Fiorentina-Benevento, il difensore morto domenica scorsa è stato ricordato con striscioni, coreografie e messaggi The post La foto della prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori appeared first on Il Post.

Davide Astori - il capitano della Fiorentina non è morto di infarto : il brutto sospetto - così poteva salvarsi : Il referto firmato dagli anatomopatologi di Udine recita: 'In base alle evidenze dell' esame autoptico effettuato in data 6 marzo 2018 sul cadavere di Astori Davide Giacomo, in riferimento alla causa ...

Sampdoria - Giampaolo ricorda Astori : emozioni per il difensore della Fiorentina : La Sampdoria si prepara per la gara di campionato contro il Crotone, in conferenza stampa il tecnico Giampaolo ricorda Astori: “Si riparte onorando la memoria di Astori. Questa tragedia ha avvicinato la gente. Si riparte onorando lo sport, onorando anche la memoria del ragazzo. Voglio sottolineare come la tragica morte di Astori abbia toccato la sensibilita’ di tutto il mondo sportivo e non che conferma la qualita’ ...

Cagliari : dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori - a Romagna il 56 : Il Cagliari Calcio ha comunicato che “a seguito del ritiro della maglia numero 13”, che era stata di Davide Astori “il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 sino al termine della stagione”. La società sarda, come la Fiorentina, ha deciso di ritirare il 13 in memoria dell’ex difensore rossoblu’ deceduto domenica scorsa. (AdnKronos) L'articolo Cagliari: dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori, a ...

Davide Astori - l'omaggio della Juventus Primavera al Franchi : La scomparsa di Davide Astori ha lasciato dietro di sé nel dolore, oltre a un vuoto difficile da colmare, un'unità del nostro calcio che non si vedeva da tempo. Nella mattinata di sabato, una ...

Astori - l'omaggio della Juve Primavera : Una delegazione della Primavera bianconera ha portato una corona di fiori fuori dal Franchi per ricordare il capitano viola

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

Funerale Astori - la FOTO da brividi della moglie Francesca e del fratello Marco : 1/22 Moro Francesco/LaPresse ...

Morte Astori - ecco date ed orari dei recuperi della 27ª giornata di campionato : Morte Astori, ecco date ed orari dei recuperi della 27ª giornata di campionato. Dopo la tragica settimana seguita alla Morte di Davide Astori, la Lega serie A ha reso note le date e gli orari dei recuperi delle gare rinviate domenica scorsa. “Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Atalanta – Sampdoria, Benevento – Hellas Verona, Chievo Verona – Sassuolo, Genoa – Cagliari, Milan – Inter, Torino – ...

La lettera della Fiorentina ad Astori : 'Sei luce - parli la lingua del cuore' : Tutta la Fiorentina al gran completo a presenziato ai funerali di Davide Astori, tenutisi nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Grande commozione tra i compagni di squadra del Capitano arrivati ...

Funerali Astori - da Buffon a Totti il mondo del calcio piange il capitano della Fiorentina |Il ricordo : Alle 10 nella Basilica di Santa Croce l’addio al difensore della Fiorentina, morto a 31 anni domenica. Centinaia di persone in piazza già nelle prime ore del mattino. Malore per il padre di Francesca Fioretti, la compagna di Astori