"Ci sono uomini che non muoiono mai... Ci sono storie che verranno tramandate in eterno... Buon viaggio capitano". E' questo l'immenso e commovente striscione con cui la curva Fiesole ha accolto la Fiorentina, alla prima uscita contro il Benevento senza il suo capitano Davide. Stadio '' tutto esaurito (35.000 spettatori) e atmosfera surreale, con i calciatori viola che, visibilmente commossi, si sono scaldati con la maglia n.13 in onore del loro compagno.Da, poi, il minuto di raccoglimento.(Di domenica 11 marzo 2018)