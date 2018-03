Assisi | per i residenti parcheggiare in centro storico costa la metà

Assisi - parcheggi scontati per i residenti : Una misura importante per rilanciare l'economia del centro storico, la sua accessibilità e di conseguenza la sua vivibilità, che dimostra la grande attenzione ai temi più sentiti dalla cittadinanza. ...

Nelle loro case gli oggetti rubati nei garage di Foligno - Assisi e Perugia : denunciati in nove : Sette perquisizioni in altrettanti appartamenti e garage della zona di Fontivegge a Perugia . L'operazione è stata realizzata dalla polizia, che ha controllato i locali di un gruppo di cittadini romeni ...

Assisi - mappa della città in cinese. Proietti : 'Noi attrattivi per il mercato' : ... ha dichiarato il Sindaco di Assisi Stefania Proietti dimostra l'attenzione che riserviamo ad una popolazione particolare di turisti che nei prossimi anni potrà fortemente condizionare l'economia ...

FINTI POVERI : FINANZA DENUNCIA AD Assisi 20 PERSONE : PERUGIA Incassavano l'assegno sociale dell'Inps senza averne diritto o fruivano indebitamente di "prestazioni sociali agevolate": per questo motivo 20 PERSONE sono state DENUNCIA te dai finanzieri del ...

Sono indagati a piede libero per rissa 9 studenti tra 15 e 17 anni. La scazzottata è avvenuta davanti all'ingresso di una scuola ad Assisi in provincia di Perugia, poco prima dell'inizio delle lezioni. Si è trattato di una "resa

Assisi . Dal 18 al 25 gennaio torna la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che affronterà anche questo argomento : Si punterà l'attenzione sulle situazioni nel mondo in cui la dignità della persona è a rischio o negata. "Potente è la tua mano, Signore" è il tema, frammento del grande canto di lode a Dio innalzato ...

Meraviglie - seconda puntata con Alberto Angela e Monica Bellucci alla scoperta di Assisi : Dopo il successo dell’esordio, che ha fatto registrare 5 milioni 662mila telespettatori con uno share del 23.8%, mercoledì 10 gennaio alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Meraviglie , il nuovo programma condotto da Alberto Angela che ha come tema i siti Unesco italiani. Il percorso attraverso i tesori del nostro Paese parte d alla Reggia di Caserta, la splendida residenza reale dei Borbone. Oltre alle magnifiche sale, Alberto ...

