Ascolti | C’é Posta per Te batte Ballando con le Stelle

Ascolti TV | Sabato 10 Marzo 2018. C’è Posta 27.5% - Ballando 20.4% : C'è Posta Per Te Su Rai1 la prima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.42 alle 0.41 – ha conquistato 4.205.000 spettatori pari al 20.4% di share (qui gli Ascolti del debutto di 12 mesi fa). Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle 21.12 alle 0.45 – ha raccolto davanti al video 5.516.000 spettatori pari al 27.5% di share (qui gli Ascolti della scorsa settimana). Su Rai2 NCIS Los ...

Ascolti TV | Sabato 3 Marzo 2018. C’è Posta Per Te 26.4% - Gli Ultimi Saranno gli Ultimi 14% : C'è Posta Per Te: Emma Marrone e Maria De Filippi Su Rai1 il film Gli Ultimi Saranno gli Ultimi ha conquistato 3.299.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle 21.27 alle 0.43 -. ha raccolto davanti al video 5.349.000 spettatori pari al 26.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.456.000 spettatori pari al 5.7% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto 1.294.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Sabato 24 febbraio 2018. C’è Posta per Te al 29.6% - Non c’è Più Religione si difende con il 17% : Maria De Filippi Su Rai1 Non c’è più Religione – in onda dalle 21.31 alle 23.13 – ha conquistato 4.063.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.18 alle 00.43) ha raccolto davanti al video 5.796.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.254.000 spettatori pari al 5% di share e NCIS New Orleans 1.004.000 (4.2%). Su Italia 1 Kung Fu Panda ha ...

Ascolti TV | Sabato 17 febbraio 2018. C’è Posta Per Te 28.3% - Il Professor Cenerentolo 13.7%. Presa Diretta 6.2% : Marco Bocci, Laura Chiatti, Maria De Filippi Su Rai1 il film Il Professor Cenerentolo ha conquistato 3.130.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la quinta puntata di C’è Posta per Te – in onda dalle 21.25 alle 0.44 – ha raccolto davanti al video 5.363.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.313.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto 1.146.000 ...