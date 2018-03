Arriva il richiamo Fiat | 15000 esemplari coinvolti

Blastingnews

: Oggi ho chiamato la tipa dell'agenzia che gestisce l'appuntamento in cui sto. Non ha risposto e mi arriva un messag… - alienking_sk : Oggi ho chiamato la tipa dell'agenzia che gestisce l'appuntamento in cui sto. Non ha risposto e mi arriva un messag… - cagliaripad : Arriva dal ministero della Salute l'allarme alimentare - premudy : Russa e non riesco dormire, faccio il richiamo del gatto ma non smette e ogni volta invece arriva il cane che salta… -

(Di domenica 11 marzo 2018) Abbiamo parlato in passato di diversi richiami riguardanti diverse case, come BMW, Toyota e altre ancora. Oggi tocca ache nei prossimi giorni provvederà a richiamare ben 15.534 vetture in Brasile, di ben dieci modelli. Il problema nascerebbe da un difetto dell'alternatore che causa lo spegnimento improvviso del veicolo mentre è in movimento. Ciò potrebbe comportare l'innescarsi di incidenti stradali. I modelli in questione sono Siena, Palio Fire, Palio Weekend, Grand Siena, Fiorino, Strada e Palio 2016-2017. Purtroppo ilè stato necessario perché l'alternatore si guasta all'improvviso senza dare preavvisi. I proprietari di uno di questi modelli, possono recarsi in officina a partire dal 12 marzo. Al momento questo difetto non ha ancora causato morti o feriti, ma il pericolo resta comunque vivo.a causa dell'alternatore Secondo quanto riportato da Giovanni ...