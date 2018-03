Arezzo | giallo infinito | Cessione | ecco chi c' è dietro dice l' advisor Ma

‘’Ritrovata’’. Susy Paci - svolta nel giallo della 49enne scomparsa da Arezzo : la verità dopo 20 giorni di silenzio assordante : “Torno domani alle 10” aveva scritto in un messaggino al figlio, ma poi più nulla. Susy Paci si è presentata spontaneamente al commissariato di polizia Vicaria-Mercato, non distante dalla stazione ferroviaria di Napoli. A scriverlo con un post su Facebook è la popolarissima trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto’. Erano stati loro a lanciare l’allarme per la scomparsa dal 23 gennaio scorso della 49enne da ...