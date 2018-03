Appello a città e istituzioni | ' Migranti come fantasmi'

M5S - Di Maio - nuovo Appello : «Disposti a confronto - non deludere cittadini» : «In tutta la campagna elettorale e subito dopo il voto ho detto che noi siamo disponibili al confronto con tutti per far nascere il primo governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei...

M5S - Di Maio - nuovo Appello : «Disposti a confronto - non deludere cittadini» : «In tutta la campagna elettorale e subito dopo il voto ho detto che noi siamo disponibili al confronto con tutti per far nascere il primo governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei...

Di Maio - nuovo Appello : 'Disposti a confronto - non deludere cittadini' : 'Politica vuol dire realizzare' diceva Alcide De Gasperi, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto del 4 marzo. Più precisamente a realizzare quello ...

Mattarella : “Ora responsabilità - prima viene il Paese”/ Appello alle forze politiche : “Si pensi ai cittadini” : Mattarella: “Ora responsabilità, prima viene il Paese”. Appello alle forze politiche: “Si pensi ai cittadini”. Le ultime notizie sul discorso del presidente della Repubblica(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:03:00 GMT)

Cosenza - i cittadini rischiano di pagare a Equitalia i debiti del sindaco di Forza Italia. Il suo legale : “Faremo Appello” : Saranno i cosentini a pagare i debiti personali del sindaco Mario Occhiuto, esponente di Forza Italia, lo stesso partito che ha ricandidato suo fratello, Roberto, capolista nel listino alla Camera. debiti personali per un milione e 770 mila euro di tasse non pagate da Occhiuto e che Equitalia ha tentato invano di recuperare pignorando lo stipendio del primo cittadino di Cosenza. Per quattro anni, infatti, le comunicazioni di Equitalia non sono ...

Santori : Raggi e Zingaretti ascoltino Appello cittadini su villini storici : Roma – Santori: Eur, Prati e Nomentano rischiano di perdere fantastiche costruzioni Roma – Di seguito le parole affidate ad un comunicato del consigliere regionale... L'articolo Santori: Raggi e Zingaretti ascoltino appello cittadini su villini storici su Roma Daily News.

Appello città del Vino ai partiti : E' evidente il ruolo dell'agricoltura come fattore d'identità, economia, paesaggio e qualità della vita. E in particolare il ruolo del Vino, il prodotto più importante insieme all'olio come ...

Livorno - Appello delle associazioni cittadine per la mediazione contro la “privatizzazione” del Porto Mediceo : Levata di scudi delle associazioni livornesi contro il blitz di fine 2017 che ha preannunciato la dismissione del Porto Mediceo per far spazio a un Marina privato entro settembre. Convitato di pietra il gruppo nautico Azimut Benetti di Paolo Vitelli già parlamentare con Mario Monti e, soprattutto, già al centro di accese polemiche nella città labronica. “Ciò che preoccupa una cittadinanza attiva e politicamente sensibile è la sostituzione ...

Castellammare - L'Appello del Forum dei Giovani : "Cari coetanei - deponete le armi. Siamo noi il futuro di questa città" : 'I fatti di cronaca ci raccontano di coetanei pronti a 'regolare i conti' con le armi, con il piombo. Banali liti adolescenziali, con troppa frequenza sfociano in tragedie - si legge nella nota del ...

Elezioni : Appello vescovi Sicilia a cittadini - 'basta disimpegno' : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Un appello alla partecipazione politica in vista delle Elezioni del 4 marzo. A lanciarlo sono i vescovi Siciliani nel documento finale della sessione invernale della Conferenza episcopale Siciliana, tenutasi a Palermo. I lavori, presieduti da monsignor Salvatore Gristi

'Nozze combinate per avere la cittadinanza' - condanne ridotte in Appello : Approfondimenti Nozze false per avere la cittadinanza Sgominata banda: 14 arresti 2 dicembre 2011 False nozze per avere cittadinanza, 'finte spose trattate come schiave' 2 dicembre 2011 La sesta ...

Città di Castello - furto di coroncine d'oro delle statue della Madonna al Santuario di Belvedere L'Appello del Vescovo Cancian : "Brutto ... : CITTA' DI Castello furto di "coroncine" bagnate in oro, risalenti al 14esimo secolo al Santuario della Madonna di Belvedere. La 'sparizione' delle decorazioni della Statua della Madonna è stata ...