Anziano trovato morto in casa | forse strangolato

Palermo - Anziano trovato morto in casa. Segni di un'aggressione : Palermo , 28 dicembre 2017 - E' giallo la morte di un uomo di 76 anni trovato dai carabinineri in un appartamento in via Demetrio Camarda, a Palermo . Il corpo presenta i Segni di un'aggressione . Sul ...

Omicidio a Palermo - Anziano trovato morto in casa : Omicidio a Palermo. Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato scoperto ieri pomeriggio dai carabinieri in un appartamento in via Demetrio Camarda, alla Zisa. L'uomo era riverso a terra in una pozza di ...