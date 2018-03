Ancora Piogge | lieve tregua e Nuova Perturbazione

Piogge e mare mosso - è Ancora allerta meteo : Nuova allerta meteo che segue quella già attiva per la giornata di domenica 11 per Piogge a cui si aggiunge anche quella per lo stato del mare . Dalla mezzanotte di oggi infatti fino alla mezzanotte di ...

Maltempo Piemonte : Ancora Piogge e neve in montagna : Si attenua il freddo e finiscono le gelate in pianura, ma anche nei prossimi giorni il tempo in Piemonte continuerà a essere perturbato. Le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano un cima molto umido a inizio settimana, con precipitazioni sparse ma nevose solo in montagna. Il giorno peggiore dovrebbe essere martedì, ma il Maltempo sara’ in ogni caso “modesto”. Lo zero termico salirà ...