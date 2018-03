Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta

Anche Xiaomi presenterà uno smartphone con Android Go : Anche Xiaomi starebbe lavorando a uno smartphone con Android Go, confermando quindi l'interesse della compagnia per la versione Pura di Android, dopo il positivo esperimento con Android One e Xiaomi Mi A1. L'articolo Anche Xiaomi presenterà uno smartphone con Android Go è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Mi 7 dovrebbe utilizzare una tecnologia per il riconoscimento del volto : Tra le funzioni di Xiaomi Mi 7 dovrebbe esserci Anche il riconoscimento tridimensionale del volto, il cui sviluppo potrebbe aver influito sulla decisione di posticipare la presentazione, che non si terrà in occasione del Mobile World Congress 2017.

Anche Xiaomi Redmi 5A - Redmi Y1 e Y1 Lite possono contare sulla TWRP ufficiale : Il team di sviluppo di TWRP ha rilasciato ufficialmente la propria custom recovery per Xiaomi Redmi 5A, Redmi Y1 e Redmi Y1 Lite.

Xiaomi sta per portare lo split screen Anche su Marshmallow - e sta risolvendo i problemi di login : Gli ingegneri di MIUI sono al lavoro per portare la modalità a schermo diviso anche sui dispositivi con Marshmallow e cercano di risolvere i problemi di login.