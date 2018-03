All' Hellas il derby di Verona

Lazio - Inzaghi : 'Nessun mugugno in squadra. Contro l'Hellas dobbiamo tornare Alla vittoria' : Vincere Contro l'Hellas Verona per uscire dalla crisi di risultati. alla vigilia della sfida di campionato con i gialloblù, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel ...

Hellas Verona - accordo con Engie : gestirà i servizi Allo Stadio Bentegodi : Nuovo importante accordo commerciale in casa Verona. Engie, tra i maggiori operatori dell’energia e dei servizi di facility management, è infatti diventato nuovo parner del club veneto per la stagione 2017-2018. Attraverso la sua società Engie Program, l’azienza si occuperà dei servizi di allestimento, facchinaggio e soft service per la società gialloblù presso lo Stadio […] L'articolo Hellas Verona, accordo con Engie: gestirà i ...