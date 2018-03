Allerta meteo | temporali e venti forti al Centro-Nord

Liguria - Allerta rossa abusiva di Ilmeteo.it : Regione verso la denuncia : L'assessore ligure alla Protezione civile: "Basta speculazioni, non si gioca così con la vita delle persone"

Allerta meteo per piogge - Brescello apre il Coc : A fare paura le piogge e lo scioglimento della neve in montagna. Occhi puntati sugli argini dell'Enza a Lentigione

L'Allerta meteo diventa arancione da domattina : La Spezia - I nuovi modelli analizzati da Arpal fanno prevedere un peggioramento delL'allerta meteo sullo Spezzino. Dalle 6 della mattina di domenica 11 marzo L'allerta diventa infatti arancione e ...

Allerta meteo Liguria : attesi forti temporali - la criticità diventa “arancione” : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER PIOGGE DIFFUSE E temporali diramata da Arpal, CHE E’ STATA MODIFICATA A SEGUITO DELLE ULTIME USCITE MODELLISTICHE secondo le seguenti modalità: ZONA A: Allerta GIALLA PER TUTTI I BACINI DALLE 20 DI OGGI, SABATO 10 ALLE 20 DI DOMANI, DOMENICA 11 MARZO ZONA B (tutti i bacini) Allerta GIALLA DALLE 20 DI OGGI, SABATO 10 alle 5.59 DI DOMANI DOMENICA 11. POI ARANCIONE DALLE 6 ...

Allerta meteo Lombardia : codice arancione per rischio valanghe : Sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Sma, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio valanghe a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, province Brescia e Sondrio); 15 (Adamello, provincia Brescia) e 54 ...

Domenica di Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico : Provincia - Un doppio codice, arancione e giallo, dalle 8 di domani, Domenica 11 marzo, fino alle 12 di lunedì 12 marzo, per rischio idrogeologico ed idraulico e vento. Lo ha emesso la Sala operativa ...

Liguria - Allerta rossa abusiva di Ilmeteo.it : Regione verso la denuncia : Liguria, allerta rossa abusiva di Ilmeteo.it: Regione verso la denuncia L’assessore ligure alla Protezione civile: “Basta speculazioni, non si gioca così con la vita delle persone” Continua a leggere L'articolo Liguria, allerta rossa abusiva di Ilmeteo.it: Regione verso la denuncia proviene da NewsGo.

Allerta meteo Lazio : criticità “gialla” per forti temporali in arrivo : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un’Allerta Meteo: l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal mattino di domani, domenica 11 marzo e per le successive 16-24 ore su Bacini Costieri Nord, ...

Allerta meteo per Domenica 11 Marzo - ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Allerta meteo Lombardia : in arrivo peggioramento con temporali - vento forte e neve : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha diramato un’Allerta Meteo che prevede criticità (codice giallo) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia di Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (Lario e Prealpi ...

Previsioni meteo - è Allerta : pesante maltempo domenica al Nord e in Toscana : Forte perturbazione in arrivo: "Rischio di nubifragi e allagamenti, non sottovalutare il peggioramento". Acqua alta a Venezia. Previsioni meteo: ecco le zone a rischio BLOG Quel caldo inverno artico - ...

Liguria - Allerta rossa abusiva di Ilmeteo.it - Regione verso la denuncia : allerta rossa, ma abusiva. E' quella diramata dal sito Ilmeteo.it per domenica in Liguria. La notizia ha fatto il tam tam della Rete generando il caos. La gestione del sistema di allerta meteo in ...

Allerta meteo Toscana : criticità arancione e gialla per pioggia e vento da domani a lunedì : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana, in previsione dell’arrivo di un’intensa perturbazione di origine atlantica accompagnata da correnti miti ed umide dai quadranti meridionali, ha diramato un’Allerta Meteo criticità arancione e gialla per rischio idrogeologico ed idraulico e vento, valida dalle 8 di domani, domenica 11 marzo, fino alle 12 di lunedì 12 marzo. La perturbazione interesserà gran parte ...

Genova - Ilmeteo.it dirama Allerta rossa abusiva : caos nelle istituzioni : Ilmeteo.it ha diramato un'allerta rossa in Liguria. La notizia ha fatto il tam tam della Rete generando il caos tra le istituzioni convinte di dover prendere precuazioni in vista della tempesta d'...