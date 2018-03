Allerta Meteo Liguria | prorogato l’avviso di criticità per piogge diffuse e temporali

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per possibili mareggiate e acqua alta sulla costa : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’ Allerta Meteo “gialla” per il tardo pomeriggio e la serata di oggi a causa di possibili mareggiate e acqua alta sulla costa , in particolare in concomitanza con il picco di marea previsto tra le 20 e le 21. sulla regione transiterà un fronte proveniente dal Mediterraneo occidentale, che sarà preceduto da correnti sciroccali molto umide e miti e che sarà più ...

Allerta Meteo Campania : criticità gialla per temporali da domani mattina : Nuova Allerta Meteo in Campania : nell’avviso del centro funzionale vengono segnalati “Rovesci moderati e temporali moderati“. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità “ gialla ” valida dalle 8 del mattino e fino alle 18 sulle seguenti zone: 1 (Piana campana incluso il casertano, Napoli,Isole del Golfo, Area Vesuviana, 2 (Alto Volturno e Matese, 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, ...

Allerta Meteo per piogge - Brescello apre il Coc : A fare paura le piogge e lo scioglimento della neve in montagna. Occhi puntati sugli argini dell'Enza a Lentigione

Allerta Meteo Liguria : attesi forti temporali - la criticità diventa “arancione” : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’ Allerta Meteo PER PIOGGE DIFFUSE E temporali diramata da Arpal, CHE E’ STATA MODIFICATA A SEGUITO DELLE ULTIME USCITE MODELLISTICHE secondo le seguenti modalità: ZONA A: Allerta GIALLA PER TUTTI I BACINI DALLE 20 DI OGGI, SABATO 10 ALLE 20 DI DOMANI, DOMENICA 11 MARZO ZONA B (tutti i bacini) Allerta GIALLA DALLE 20 DI OGGI, SABATO 10 alle 5.59 DI DOMANI DOMENICA 11. POI ARANCIONE DALLE 6 ...

Allerta Meteo Lombardia : codice arancione per rischio valanghe : Sulla base delle previsioni Meteo rologiche emesse da Arpa-Sma, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di moderata criticità ( codice arancione ) per rischio valanghe a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, province Brescia e Sondrio); 15 (Adamello, provincia Brescia) e 54 ...

Domenica di Allerta Meteo arancione per rischio idrogeologico : Provincia - Un doppio codice, arancione e giallo, dalle 8 di domani, Domenica 11 marzo, fino alle 12 di lunedì 12 marzo, per rischio idrogeologico ed idraulico e vento. Lo ha emesso la Sala operativa ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” per forti temporali in arrivo : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un’Allerta Meteo: l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal mattino di domani, domenica 11 marzo e per le successive 16-24 ore su Bacini Costieri Nord, ...