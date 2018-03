Allerta meteo Lazio | precipitazioni sparse per 24-36 ore

Allerta meteo Emilia Romagna : criticità prorogata - attese piene in serata : La protezione civile dell’Emilia-Romagna, che ha prorogato l’Allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico emessa ieri fino a tutta la giornata di domani lunedì 12 marzo, sta seguendo con attenzione l’evoluzione delle precipitazioni in regione. Già nei giorni scorsi c’erano state alcune piccole frane e smottamenti, tutti sotto controllo. Al momento non si segnalano emergenze, come spiega il direttore della direzione ...

Allerta meteo Veneto : rischio valanghe su tutto il territorio montano : Allerta per rischio valanghe in Veneto. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato “la fase operativa di attenzione per rischio valanghe su tutto il territorio montano, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza“. Il manto nevoso, infatti – spiega il centro funzionale – si è notevolmente ...

Allerta meteo Toscana : prorogato l’avviso di criticità fino a domani : Nuovo avviso di criticità, con codice arancione e giallo, che estende fino alle 18 di domani, lunedì 12 marzo, quello inizialmente emanato con termine alle 12. Lo ha emesso oggi la Sala operativa della protezione civile regionale a seguito del perdurare della perturbazione che sta portando su tutta le Toscana piogge diffuse, più frequenti ed abbondanti nelle zone settentrionali e nel pistoiese, con possibilità di rovesci sparsi o locali ...

Allerta meteo : forte maltempo a Genova - a rischio la gara contro il Milan - le parole del sindaco di Genova : 1/4 Tano Pecoraro ...

Prorogata Allerta meteo - Scuole Chiuse in Liguria : Toscana 109.6mm Parana (MS) 99mm Campagrina (LU) 90mm Passo Praderana (LU) Liguria 185.6 mm Monte Pennello 166.8 mm Mele 158.0 mm Genova – Pegli Fonte Dati CFR Toscana e Arpal Questi sono i dati registrati dalle stazioni Meteo dei centri di protezione civile alle ore 16.00. In Liguria è stata Prorogata l’Allerta Meteo arancione fino […]

Liguria - falsa Allerta rossa : esposto Regione/ Sito meteo : “Attacco ingiusto - politica pensa a poltrone” : Liguria, falsa allerta rossa: esposto Regione. Il Sito Ilmeteo.it si difende: “Attacco ingiusto, politica pensa a poltrone”. Le ultime notizie: l'assessore Giampedrone sul piede di guerra(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Toscana : proroga Allerta meteo Arancio 11/12 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico e Idraulico PIOGGIA: oggi, domenica, piogge diffuse di debole-moderata intensità, più frequenti e abbondanti sulle zone settentrionali e in particolare sul nord-ovest, anche a carattere di rovescio o temporale dal pomeriggio. In serata i fenomeni tenderanno a divenire più sparsi e intermittenti. […]

Liguria : proroga Allerta meteo Arancione 11/12 Marzo : Il Centro Funzionale della Liguria ha emesso il seguente avviso di Criticità: Allerta Idrogeologica/idraulica per piogge diffuse/temporali. Rischio Meteo per Vento e Mare I fenomeni attesi stanno interessando la regione. Le precipitazioni occorse (quantità elevate/molto elevate) hanno contribuito alla completa saturazione dei suoli provocando innalzamenti, anche significativi. Si prevedono nelle prossime ore ancora precipitazioni diffuse ...

Regione Liguria - esposto contro falsa Allerta rossa. Il sito Meteo.it ribatte : "Attaccati ingiustamente" : Maltempo: l'assessore Giampedrone contro il sito che replica: "La politica pensa a salvare le poltrone"

LIGURIA - Allerta meteo ARANCIONE PROLUNGATA/ Genova e Levante - frane e nubifragi : Genoa-Milan si gioca : LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE, previsioni: rischio nubifragi su Genova e Levante. Si gioca Genoa-Milan, rischi per altre frane e smottamenti per le prossime ore(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Allerta meteo Lombardia : forti temporali in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 11 marzo, con revoca alle 14 di domani, lunedi’ 12 marzo, sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia di Sondrio), ...

Allerta meteo Firenze : criticità arancio “per rischio idraulico reticolo principale e rischio idrogeologico” : La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze ha emesso un’Allerta Meteo arancio “per rischio idraulico reticolo principale e rischio idrogeologico valida fino alle ore 12:00 di lunedì 12-3 per il territorio del Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Previste piogge diffuse su tutto il territorio della Città Metropolitana con cumulati abbondanti nei comuni interessati dall’Allerta. Al momento tutti i livelli idrometrici sono ...

Falsa Allerta meteo “rossa” in Liguria - l’assessore Giampedrone annuncia esposto : “Non si scherza sulla vita delle persone” : “sulla vita delle persone e sulle allerte Meteo, che sono di diretta competenza regionale, è vietato scherzare, in particolare modo in Liguria. Ci muoveremo legalmente per tutelare i cittadini e il nostro lavoro contro chi fa del terrorismo sul Meteo“: lo ha dichiarato l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, in riferimento alla scelta di un sito Meteo di pubblicare un post in cui si ...

Allerta meteo Liguria : prorogato l’avviso di criticità per piogge diffuse e temporali : La protezione civile della Liguria ha prorogato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali: l’avviso è esteso alle 14 di domani nell’Imperiese e nell’entroterra del genovese. criticità arancione prorogata alle 18 di oggi lungo la costa da Spotorno a Camogli incluso l’entroterra, poi Allerta gialla fino alle 14 di domani. Nella zona della costa da Portofino fino alla Toscana, compreso l’entroterra, ...