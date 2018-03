Allerta maltempo in Toscana | per 48 ore

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Nord mentre al Sud sembra già estate : ecco tutte le MAPPE del CNR : 1/14 ...

Maltempo - Allerta della Protezione civile : "In arrivo temporali e venti forti" : In arrivo temporali e venti forti dal Nord al Centro, allerta della Protezione civile. Codice arancione per rischio idraulico localizzato sulle zone centrali e di levante della Liguria, sull'Emilia-Romagna e sulle zone nord occidentali...

Maltempo da incubo - da domani forti piogge : "Non sottovalutate l'Allerta" : Su leggo.it gli ultimi aggiornamenti meteo. La tregua di questi giorni dal Maltempo sembra proprio essere finita. È infatti in arrivo su parte dell'Italia una perturbazione che...

Maltempo Milano : monitoraggio di Seveso e Lambro - Allertata la protezione civile : Sarà attivo dalla mezzanotte a Milano il monitoraggio di Seveso e Lambro in conseguenza dell’avviso di criticità per temporali emesso dalla Regione Lombardia: lo ha reso noto l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli sulla sua pagina Facebook. “Visto l’avviso di criticità regionale n. 26 del 10 marzo 2018 ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico sull’area del nodo idraulico di Milano IM-09 a decorrere dalle ore ...

Previsioni meteo - è Allerta : pesante maltempo domenica al Nord e in Toscana : Forte perturbazione in arrivo: "Rischio di nubifragi e allagamenti, non sottovalutare il peggioramento". Acqua alta a Venezia. Previsioni meteo: ecco le zone a rischio BLOG Quel caldo inverno artico - ...

Allerta meteo Emilia Romagna : maltempo in arrivo - codice arancione : Allerta con codice arancione per criticità idraulica, idrogeologica e temporali – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani – sul territorio dell’Emilia-Romagna. E’ quanto deciso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che ravvisa un codice giallo per vento sulla montagna Emiliana occidentale, orientale e centrale, sulla pianura romagnola e sulla montagna e sulla collina ...

Rischio nubifragi - Allerta maltempo Liguria e Toscana/ Meteo - Nord Italia sotto la pioggia - caldo al Sud : Rischio nubifragi, allerta maltempo Liguria e Toscana: al Nord doppia perturbazione nel weekend, sole e caldo primaverile nelle regioni del Sud Italia con temperature fino a 28 gradi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Meteo - il maltempo non molla : Allerta nubifragi nel weekend : Dopo le intense nevicate delle scorse settimane, le temperature si stanno rialzando in tutta Italia, ma una nuova perturbazione è pronta a colpire lo Stivale nel secondo fine settimana del mese di marzo...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : avviso della protezione civile - “attenzione a temporali e venti intensi” : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione di origine atlantica che da giorni insiste sulle regioni Centro-meridionali, non accenna a lasciare il nostro Paese e continuerà a convogliare impulsi perturbati determinando un’intensificazione delle precipitazioni. Domani il passaggio di un secondo impulso porterà tempo perturbato su buona parte della penisola, con temporali sulle regioni tirreniche, accompagnati – dal pomeriggio – da ...

Maltempo in Serbia : Allerta inondazioni per l’aumento del livello dei fiumi : allerta inondazioni in Serbia, a causa dell’aumento del livello dei fiumi: i corsi d’acqua sono ingrossati dallo scioglimento della neve conseguente all’innalzamento delle temperature. A rischio alcune regioni del centro e del sud del Paese, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. La situazione è strettamente monitorata da squadre di soccorso della protezione civile: in alcuni casi è stata decisa l’evacuazione ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte : Allerta Meteo criticità “gialla” in Campania per rischio idrogeologico: lo rende noto la protezione civile regionale spiegando che la perturbazione che sta interessando la regione porterà piogge più consistenti e possibili temporali, che potranno determinare l’insorgenza su tutto il territorio regionale di criticità idrogeologiche, con manifestazioni al suolo, nelle aree interessate dalle piogge, di possibili fenomeni di ...

Maltempo - Allerta della Protezione civile per temporali al Centro-Sud : Ancora Maltempo in Italia. Dopo la neve, caduta copiosa al Nord negli scorsi giorni, le previsioni non sono buone per le prossime ore e per i prossimi giorni a causa di una corrente occidentale atlantica che ha...