Allerta fiumi | chiudono Ponte Alto e Ponte Uccellino

Maltempo in Serbia : Allerta inondazioni per l’aumento del livello dei fiumi : allerta inondazioni in Serbia, a causa dell’aumento del livello dei fiumi: i corsi d’acqua sono ingrossati dallo scioglimento della neve conseguente all’innalzamento delle temperature. A rischio alcune regioni del centro e del sud del Paese, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. La situazione è strettamente monitorata da squadre di soccorso della protezione civile: in alcuni casi è stata decisa l’evacuazione ...

Allerta Meteo Marche : criticità “arancione” - fiumi osservati speciali : Per l’intera giornata di oggi, lunedì 5 marzo, è valida l’Allerta arancione per criticità idraulica ed idrogeologica emessa ieri dal Servizio di Protezione Civile della Regione Marche sulla base della previsione di diffuse precipitazioni piovose e dello scioglimento della neve ancora presente nel territorio. Si è verificata la necessità di un particolare monitoraggio della condizione degli argini del fiume Misa. I tecnici della ...

Allerta meteo Toscana : livelli dei fiumi in aumento - Arno osservato speciale : Nelle ultime tre ore si sono registrate piogge su tutta la regione, con cumulati medi intorno ai 5-10 mm e punte fino a 15 mm in Maremma e sulle Apuane. Sull’Arno la piena sta transitando nel tratto a valle di Pisa dove il livello si è stabilizzato intorno alla prima soglia di riferimento. Si registrano innalzamenti sul fiume Merse e sul fiume Bruna con livelli ancora molto al di sotto del primo riferimento. Tutti gli altri livelli ...

Allerta Meteo Lazio : niente scuole chiuse a Fiumicino domani 27 febbraio : “domani, martedì 27 febbraio, saranno nuovamente aperte tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio”: lo spiega il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Ho chiesto venisse anticipata alla giornata odierna l’accensione dei termosifoni in tutti gli istituti scolastici affinché i nostri studenti, domani mattina, trovino aule confortevoli e riscaldate. Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo in tutte le nostre località. Nel ...

Maltempo e gelo in Italia - neve a Roma/ Video - Allerta meteo Buran : riapre Fiumicino - “limitare spostamenti” : Maltempo, gelo record e neve a Roma: Video allerta meteo portata da Buran in Italia, da Milano e Torino fino al Sud. Fiumicino riaperto, disagi a Roma Termini: "limitare spostamenti"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Maltempo. PreAllerta neve Lazio e Fiumicino : ‘Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda... L'articolo Maltempo. Preallerta neve Lazio e Fiumicino su Roma Daily News.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per piene dei fiumi e locali gelate : “Nel corso della notte e nelle prime ore del mattino di domani, giovedì 8 febbraio, sono previsti parziali rasserenamenti più probabili sul settore centro-occidentale della regione. In questo settore, sulle aree appenniniche, a partire da quote di alta collina, si potranno verificare locali gelate“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo per “piene dei fiumi, frane e piene ...

Coldiretti : Allerta fiumi - Po sale di 4 metri in 36 ore : Roma – La Coldiretti, a seguito di diversi monitoraggi sul livello idrometrico del più grande fiume italiano, il Po, ha lanciato un allarme in merito all’innalzamento... L'articolo Coldiretti: allerta fiumi, Po sale di 4 metri in 36 ore su Roma Daily News.

Maltempo : Allerta fiumi - il Po sale a 4 metri in 36 ore : allerta per l’ingrossamento dei fiumi a valle nel nord Italia dove il Po è salito di 4 metri nelle ultime 36 ore per effetto dell’ondata di Maltempo con nevicate straordinarie, violenti temporali e grandinate. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sul livello idrometrico al Ponte della Becca (Pavia) del più grande fiume italiano che è rappresentativo della situazione di difficoltà dei bacini idrografici, dal Piemonte al ...