Allergie respiratorie in aumento | ecco come difendersi

meteoweb.eu

: Allergie cutanee, respiratorie e alimentari. Alle Terme di Sirmione un nuovo approccio integrato. - Garda_Post : Allergie cutanee, respiratorie e alimentari. Alle Terme di Sirmione un nuovo approccio integrato. - IdelsonGnocchi : RT @AAllergicamente: #allergicamente, i sintomi ed i principali allergeni delle allergie respiratorie - AAllergicamente : #allergicamente, i sintomi ed i principali allergeni delle allergie respiratorie -

(Di domenica 11 marzo 2018) Il 15-18% degli italiani soffre di, che sono anche in costante, secondo Domenico Schiavino, responsabile dell’unità di Allergologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma: “All’inizio del secolo scorso gli allergici erano cosi’ pochi che la malattia veniva definita atopica, cioe’ non classificabile,” spiega l’esperto all’AGI. “Con l’inquinamento ambientale le cose sono radicalmente cambiate. L’allergia non e’ mai un fatto genetico, esiste una familiarita’ ma le condizioni ambientali sono determinanti“. “L’impollinazione pre-primaverile e’ gia’ avvenuta. Pianteil cipresso e il nocciolo hanno ormai impollinato e chi e’ sensibile a questi allergeni ora sta meglio. C’e’ da sottolineare che queste piante, avendo il polline grosso, ...