Allegri | Juventus formato Champions “Squadra compatta | Dybala straripante” e sul Real al

Juventus-Udinese - Allegri : 'E' una sfida con noi stessi. I rigori deve tirarli Dybala' : Tre punti che regalano il primato, per la prima volta a parità di partite col Napoli: la Juventus di Massimiliano Allegri prosegue la sua striscia di vittorie senza subire gol in campionato in questo ...

Juventus - Allegri : 'Dybala rigorista. Higuain si è rifatto con l'assist' : TORINO - 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il turno di Champions con una grande prestazione e oggi ...

Juventus - Allegri : 'La nostra forza è la compatezza' : così, ai microfoni di Premium sport, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. 'Dybala? Il riposo forzato gli ha fatto più che bene - le parole del tecnico - gli ha dato la giusta spinta, e ...

Juventus-Udinese 2-0 - Dybala straripante : 11° successo di fila per Allegri : Juventus-Udinese 2-0: cronaca, tabellino e statistiche IL RADDOPPIO - Servono solo 4 minuti della ripresa alla Juventus per archiviare definitivamente la pratica. Dopo aver attirato le attenzioni ...

Juventus - dall'Inghilterra : 'Allegri pronto a dire 'sì' all'Arsenal' : LONDRA - Si torna a parlare di possibile futuro in Inghilterra per Massimiliano Allegri . Secondo il 'Sun', è ormai certo che a fine stagione terminerà il lunghissimo 'regno', durato 22 anni, di ...

Juventus - Allegri : ''Con l'Udinese snodo scudetto - finora bravi ma non abbiamo ancora fatto nulla'' : TORINO - Dimenticare la gioia europea con il Tottenham , quel 'risultato straordinario ottenuto su un campo storico per il calcio', per rituffarsi nella corsa scudetto affrontando l'Udinese in uno '...

Juventus - Allegri : 'Le parole di Pochettino? Normale che i nostri dirigenti entrino nello spogliatoio' : TORINO - Reduce dalla straordinaria vittoria di Londra, la Juventus non molla la presa sul campionato. Domenica allo Stadium arriva l'Udinese, un impegno facile solo sulla carta. Allegri torna sulle ...

Juventus-Udinese - la conferenza di Allegri in diretta : L'allenatore ha ancora diversi dubbi di formazione: c'è la necessità di far riposare qualcuno dei "titolarissimi"

Juventus - Allegri deve trovare un posto a Dybala. Si torna al 4-2-3-1? : La Joya è di nuovo decisivo e non può essere lasciato in panchina. Ecco le ipotesi per farlo giocare

Juventus-Udinese - le novità di formazione di Allegri : 1 di 2 Successiva La gioia immensa di Wembley, già da ieri, è stata riposta nel cassetto dei ricordi più belli. La Juventus ha già la testa alla sfida di campionato contro l'Udinese ed è tornata ad ...

Tottenham-Juventus - Allegri rischia di combinarla grossa : la mossa (facile) che ha cambiato la partita : La Juventus ha raggiunto un obiettivo importante nella giornata di ieri, quello di ottenere il pass per i quarti di finale di Champions League, successo in rimonta contro il Tottenham quando ormai la qualificazione sembrava un miraggio. Dopo il 2-2 dell’andata bianconeri sotto con la rete di Son poi la reazione con Higuain e Dybala. La metamorfosi tra primo e secondo tempo porta un nome ed un cognome: Stephan Lichtsteiner. Incomprensibile ...

Juventus - Allegri tiene vivo il sogno Triplete/ Il capolavoro del Conte Max - fra bravura e fortuna : Juventus, parla Allegri: “Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell’andata”. Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Video/ Tottenham-Juventus - 1-2 - : highlights e gol della partita. Parla Allegri - Champions League ottavi - : Video Tottenham Juventus , risultato finale 1-2, : gli highlights e i gol, le azioni salienti e le dichiarazioni dei protagonisti.

