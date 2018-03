Allarme matrimonio in bianco!

vanityfair

(Di domenica 11 marzo 2018) Se ne parla poco, ma è un fenomeno abbastanza diffuso: i matrimoni senza sesso sono molto più comuni di quanto si pensi. Secondo un articolo di qualche anno fa comparso sul New York Times, è stato stimato che almeno il 15% delle coppie sposate non ha avuto rapporti sessuali nell’ultimo anno. E in Italia, l’amore coniugale non se la passa meglio: secondo i dati del 2014 dell’Ami (Associazione Matrimonialisti Italiani), “il 30% delle coppie sposate da almeno 15 anni non fa attività sessuale o, nella migliore delle ipotesi, si tratta di una sessualità assolutamente sporadica. Il fenomeno sarebbe ancora più grave nelle coppie sposate da più di 30 anni (circa il 50%) e nel 70% dei casi sarebbe l’uomo a rifiutare il sesso” (fonte: IlGiornale.it). LEGGI ANCHE9 cose da fare nella coppia per non lasciarsi mai più Numerosi possono essere i motivi per cui i livelli di ...