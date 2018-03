Alla ricerca di microrganismi “marziani” nella Cordigliera del Sale

Trivelle - via libera del Consiglio di Stato : “Ok i permessi di ricerca di gas nel mare Adriatico dall’Emilia Romagna Alla Puglia” : Via libera alle Trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso l’ultimo ostacolo alle attività della compagnia inglese Spectrum Geo. I giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato i ricorsi presentati in appello dall’Abruzzo, dalla Puglia e dagli Enti locali contro il decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla ...

LODOVICA COMELLO/ "Alla ricerca di nuovi talenti nella scrittura di testi" (EPCC) : LODOVICA COMELLO ospite a EPCC. Il lancio del contest ‘Una canzone per me’ alla ricerca di nuovi talenti nella scrittura di autori di successo. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:58:00 GMT)

Graziella Pellegrini - pioniera delle staminali : «Ricerca italiana bloccata dAlla burocrazia» : La genovese Graziella Pellegrini è una donna di scienza, madre di due ragazze. Tra i pionieri dell'uso delle cellule staminali epiteliali nella medicina rigenerativa, professore associato di Biologia applicata all'Università di Modena e Reggio ...

Elezioni - dAlla ricercatrice-modella di M5s Alla De Girolamo e Lotito : ecco chi non ce l’ha fatta : Elezioni, dalla ricercatrice-modella di M5s alla De Girolamo e Lotito: ecco chi non ce l’ha fatta dalla ricercatrice-modella di M5s alla De Girolamo e Lotito: ecco chi non ce l'ha fatta Continua a leggere L'articolo Elezioni, dalla ricercatrice-modella di M5s alla De Girolamo e Lotito: ecco chi non ce l’ha fatta proviene da NewsGo.

Arriva il pacemaker anti-dolore : ricerca a tecnologia dAlla parte del paziente : Ammalarsi di dolore e smarrire se stessi, nel pieno della propria vita sociale e lavorativa. Un giorno dopo l’altro, tormentati da un ‘fantasma’ onnipresente che costringe a rinunce continue. Si può combattere per anni senza vedere la luce, collezionando fallimenti terapeutici, perdendo la speranza. Sono soprattutto donne, con un’età non superiore ai 50 anni, le vittime predilette del dolore cronico che in Italia colpisce ...

Ricerca : addio alle fobie grazie Alla manipolazione hi-tech del cervello : Un team di scienziati ha scoperto che manipolando l’attività cerebrale delle persone che soffrono di paure e fobie più comuni, è possibile renderle meno vulnerabili se nella loro vita hanno incontri ravvicinati con animali o oggetti che scatenano le paure. Stando ai risultati della Ricerca, condotta dall’Advanced Telecommunications Research Institute International (Giappone), pubblicata su ‘Proceedings of the National Academy ...

Ad Alfonsine "sboccia" Blooms Recordings - nuova etichetta votata Alla musica di ricerca : ... arrivando a essere leader nel settore sia nel passaggio del prodotto fisico , CD, che in quello 'liquido' , digital file e streaming, . Le sue produzioni si contraddistinguono per la capacità di ...

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia Alla ricerca di una casa sulla spiaggia a Malibù : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono felici e innamorati e pensano di comprare casa insieme: il posto ideale che la coppia sta cercando è Malibù, ancora meglio se in riva alla spiaggia.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:15:00 GMT)

LEGENDS OF TOMORROW - "Alla ricerca di Ray" oggi in "No Country for Old Dads" (3x13) SPOILER : È di nuovo lunedì, il che significa che LEGENDS torna con un nuovo episodio tutto da scoprire!Vi ricordate com'è finita la 3x12? Con Ray che tornava da Damien e sua figlia con un antidoto per lei, e cadeva a terra svenuto per colpa di quell'ingrata di Nora. Secondo voi, che hanno fatto i nostri super cattivoni? Ma l'hanno rapito, naturalmente!Quindi la coppietta non propriamente felice (secondo me Ray un po' s'è innamorato...) finisce nella ...

Elezioni - M5s Alla ricerca dei numeri : “Non finiremo come Bersani”. E sugli espulsi : “Posizione non cambia” : Dopo il trionfo elettorale, ma senza i numeri per poter governare in modo autonomo, il M5S e il leader Luigi Di Maio hanno lanciato un messaggio di apertura a tutte le forze politiche in modo da cercare convergenze e poter formare un esecutivo. numeri alla mano, il M5S può guardare verso la Lega, nonostante la chiusura di Salvini. Ma c’è anche la strada di un confronto con un Pd senza Renzi. Al momento però, in casa pentastellata nessuno ...

[L'analisi] La maggioranza degli arrabbiati e il giorno del grande schiaffone. L'Italia è una polveriera bloccata Alla ricerca di un ... : Gli italiani non si rassegnano al mondo rovesciato in cui ora sono costretti a vivere e quanto meno cercano un colpevole da punire. Forse per elaborare definitivamente il lutto per la scomparsa di ...

Einar/ Amici 17 - Rudy Zerbi Alla ricerca dello sfidante perfetto : il cantante ha lavorato sulle movenze : Rudy Zerbi non è ancora molto convinto di Einar e così ha deciso di accettare la sua proposta di sfida: chi sarà lo sfidante perfetto per lui? La tensione è alle stelle, arriverà al serale?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 10:16:00 GMT)

Einar/ Amici 17 - Rudy Zerbi Alla ricerca dello sfidante perfetto : "Io sono pronto" : Rudy Zerbi non è ancora molto convinto di Einar e così ha deciso di accettare la sua proposta di sfida: chi sarà lo sfidante perfetto per lui? La tensione è alle stelle, arriverà al serale?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:04:00 GMT)

Rodriguez - Alla ricerca della felicità : il derby per riprendersi il Milan : L'investimento della scorsa estate, circa 18 milioni di euro, è stato fatto per risolvere una volta per tutte il problema del terzino sinistro, il campione del mondo under 17 nel 2009 deve ancora ...