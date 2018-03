Al via ' Teatro sotto il banco | AttorInCorso comincia con l' Otello

Al via il Festival di teatro spontaneo : ... 11 marzo 2018 - Il Festival Nazionale di teatro spontaneo , la manifestazione teatrale che caratterizza la primavera aretina, nella sua XXIII edizione, vedrà succedersi sul palcoscenico spettacoli ...

Teatro - Riccardo Goretti e Massimo Schuster danno il via alla stagione del Dodo : Lo spettacolo "Da Talete a Higgs" è stato creato nel quadro del Festival della Scienza, tenutosi a Genova il 4 novembre 2016. Per informazioni e biglietti Piazza Bartolomeo Scala 7, Colle Val d'Elsa ,...

Palermo : Zubin Mehta ancora malato - rinviato concerto al Teatro Massimo : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - Per il protrarsi dei tempi di convalescenza del Maestro Zubin Mehta dopo il recente intervento chirurgico, il Teatro Massimo è costretto a rimandare il concerto inizialmente previsto o per domani. "Non essendo ancora possibile definire con certezza insieme al Maestro Me

Al Teatro Alfieri "Siamo fatti di stelle" - un viaggio galattico ispirato a Margherita Hack : Raccontano gli Acerbi: 'Pensiamo che l'idea di creare uno spettacolo teatrale che avvicini il pubblico, soprattutto i ragazzi, a una scienza affascinante e complessa come l'astrofisica con una ...

Teatro dialettale Al via X edizione della rassegna : Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Arcobaleno con inizio fissato per le 20.45. Iniziativa organizzata da Comune di Torrebelvicino e biblioteca. L'ingresso è come sempre gratuito. Silvia Dal ...

Gabriele Lavia e Il padre. Un naufragio virile - Teatro e Critica : È un male diffuso, identificabile dal pubblico con relativa facilità, e che sembra potersi annidare anche all'interno degli spettacoli tratti dai classici della drammaturgia straniera, se affidati ...

Teatro - all'Instabile di via Cecchi 'Processo alle streghe' : La trilogia prevede altri due spettacoli: Schegge , ambientato negli anni 30 negli USA e tratto dai libri di Dorothy Parker, scrittrice famosa femminista statunitense, avrà la prima il 17 Marzo al ...

Riad : avviata costruzione teatro opera : L'iniziativa, annunciata oggi dal capo dell'Autorità generale per le attività di intrattenimento, Ahmad bin Aqil al Khatib, si inserisce nella politica di riforme economiche e sociali avviata dal ...

Un viaggio ideale per continenti il concerto "Musica dal mondo" andato in scena al Teatro Giordano di Foggia. : I suoi spettacoli sono pieni, oltre che della sua abilità virtuosistica, anche di una sapiente capacità di raccontare la musica, attraverso il tocco e il suono, riuscendo a coinvolgere mentalmente ed ...

Silvia Siravo tra teatro e cinema : Sarà Prudance in “La Signora delle camelie” al Quirino e una moglie tradita nel film “Finché giudice non ci separi” Talentuosa e bellissima figlia d’arte... L'articolo Silvia Siravo tra teatro e cinema su Roma Daily News.

via alla seconda edizione di Teatro Ex Carbonaia : "Love is in the hair" apre la rassegna : Al termine degli spettacoli sarà offerta al pubblico una degustazione di vino curata dalla storica cantina Fattoria Santa Vittoria di Pozzo della Chiana. Consigliata la prenotazione. Informazioni e ...

Al via la rassegna 2018 del Teatro Casone di Ortovero : Il 23 Febbraio alle ore 21,00 partirà la rassegna 2018 del Teatro Casone di Ortovero, che quest'anno più degli anni passati si dimostrerà avvincente ed eterogenea, svariando dalla commedia al Teatro ...

'Presi dal cacatrappole' : al via la rassegna di teatro comico. Il programma degli spettacoli : ... il cartellone si articola in quattro spettacoli tra febbraio e marzo, nel teatro della parrocchia in via Paradisi, tutti con inizio alle 15.00. Il debutto sarà domenica 4 febbraio con il laboratorio ...