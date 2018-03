Al via il Festival di teatro spontaneo

Al via il Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo 2018 : Il Festival è anche il ciclo di tavole rotonde e convegni per accompagnare il pubblico e guidarlo verso una corretta fruizione degli spettacoli, di concentri decentrati in Costa Azzurra e dei ...

"Vip" - al via la collaborazione tra Ravenna Festival e Tippest : offerte esclusive a prezzi ridotti : Spettacoli teatrali seguiti dalla platea, cene in ristoranti stellati, servizi esclusivi pensati e offerti solo ai clienti "vip" di Tippest: questo è il nuovo progetto lanciato dalla piattaforma di ...

Al via la XIV^ edizione Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime : Il Cinecircolo Romano è lieto di invitare alla XIV edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, in programma dal 12 al 14 marzo presso il Cinema Caravaggio di via Paisiello 24, a Roma. L’evento, che ha ottenuto qualificatissime collaborazioni e patrocini, intende promuovere il Cinema Giovane italiano dedicando proiezioni e dibattiti sia alle Opere Prime in concorso, che ad altri film del Cinema Giovane in cui si sono ...

viaggio a Zurigo - dove l’arte è diffusa : musei - gallerie - concerti - teatri - festival e non solo : Zurigo non è solo la “casa“ di istituzioni come il Teatro dell’Opera o il Kunsthaus ma un posto magico che ospita più di 50 musei, più di 100 gallerie d’arte, piccoli esercizi e associazioni legate alla cultura, eventi, festival e in più dà spazio a svariate altre installazioni e luoghi d’arte visitabili da chiunque negli spazi pubblici in città. Gli appassionati possono scegliere tra tanti appuntamenti e una miriade di luoghi per ogni tipo di ...

Al via le prevendite per tutti gli spettacoli della XXIX edizione del Ravenna Festival : Si aprono giovedì 8 marzo le prevendite per tutti gli eventi della XXIX edizione di Ravenna Festival , 1 giugno - 22 luglio, , che - con oltre 50 giorni di programmazione, più un centinaio di ...

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : 'Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : ''Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Al via sotto la neve la 15esima edizione del Montecarlo Film Festival diretto da Ezio Greggio : Un "giro del mondo" che testimonia l'universalità del genere commedia capace sempre più di distaccarsi da realtà locali e culture specifiche. Gran finale il 2 marzo alle 19.45 con l'anteprima ...

Lunedì al via la quarta edizione del Festival della legalità al Casinò di Sanremo : primo ospite - il comandante Alfa : Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale" , Mondadori, Musica con Mladen, Edoardo Chiesa e Christian Gullone. [9] => , Sanremo . Verrà inaugurata domani la quarta ...

Al via Festival Mann / Muse al Museo : 10 arti unite in otto giorni di performance : Per gli spettacoli serali sarà invece necessaria la prevendita. Quest'anno il Festival è sostenuto dalla Regione Campania nell'ambito del Programma Operativo complementare POC 2014 - 2020 'Cultura ...

Biglietti in prevendita per lo Sziget Festival 2018 con Shawn Mendes e altri : tutti i viaggi dall’Italia : I Biglietti in prevendita per lo Sziget Festival 2018 sono finalmente disponibili. Tra i performer della kermesse che partirà l'8 agosto a Budapest, è stato annunciato anche Shawn Mendes. I Biglietti sono distribuiti al costo di 70 € con la possibilità di campeggiare sul posto. Numerosi gli artisti che prenderanno parte al Festival, con un cartellone che va arricchendosi giorno dopo giorno. Gli headliner già annunciati per la kermesse di 7 ...

FESTIVAL DI SANREMO/ Diario di un inviato - tra un'intervista mancata e una scommessa vinta. "Arrivedorci"... : Il Diario dell'inviato del sussiDiario al FESTIVAL di SANREMO, dalla mattina alle interviste sfumate per un soffio, dai dietro le quinte in sala stampa al podio azzeccato. ANGELO OLIVA(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 06:08:00 GMT)Mudimbi a SANREMO 2018/ Video, l'intervista esclusiva: "La magia" è far ballare da seduti, di A. OlivaLorenzo Baglioni a SANREMO 2018/ Video, l'intervista esclusiva: "Voglio fare il ballerino!", ...

Sanremo - al via la finalissima del Festival dei record. Ed è subito Pausini : Favorita la coppia Meta-Moro ma incalzano i ragazzi dello Stato Sociale. Laura Pausini: "Non sono al 100%, ma sono venuta per spaccare". Ospiti anche Fiorella Mannoia e il trio Nek-Pezzali-Renga. Celentano a Baglioni: "La Rai non potrà più fare a meno di te"

Sanremo - al via la finalissima del Festival dei record : Favorita la coppia Meta-Moro ma incalzano i ragazzi dello Stato Sociale. Laura Pausini ci sarà: "Non sono al 100%, ma sono venuta per spaccare". Ospiti anche Fiorella Mannoia e il trio Nek-Pezzali-Renga. Celentano a Baglioni: "La Rai non potrà più fare a meno di te"