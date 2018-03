Al Bano in amore è stato sfortunato | Loredana voleva lasciarlo

ALBERTO CASTAGNA & STRANAMORE/ Video - Al Bano e Loredana Lecciso : la gelosia in diretta tv : ALBERTO CASTAGNA & STRANAMORE, Video: Al Bano e Loredana Lecciso, la gelosia in diretta tv. Le ultime notizie sul conduttore morto 13 anni fa: la carriera e la sua storia(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:34:00 GMT)

Ascolti tv : il commissario MontalBano segna un nuovo record : 42 - 8% di share nel secondo episodio inedito - 'Amore' : Il commissario Montalbano ha dominato la prima serata televisiva di ieri, con 'Amore', secondo episodio inedito della serie di Rai1, che ha realizzato ancora una cifra record negli Ascolti: 10.816.000 ...

Il Commissario MontalBano 2018 : il riassunto di ‘Amore’ : Il riassunto di ‘Amore’, il nuovo episodio de Il Commissario Montalbano Voilà, ecco il super riassunto di ‘Amore‘, il secondo nuovo episodio de Il Commissario Montalbano che è andato in onda lunedì 19 febbraio 2018 in prima serata su Rai1… Montalbano (Luca Zingaretti) indaga sulla scomparsa di Michela Prestia (Serena Iansiti), in passato stuprata dal mafioso Nicola Magnano (Enzo Curcurù) e sfruttata come prostituta ...

Il commissario MontalBano – “Amore” – Puntata del 19 febbraio 2018. : Dopo l’exploit di lunedì scorso con ben 11.400mila spettatori e il 45,10% di share (record assoluto per la serie), secondo episodio inedito de Il commissario Montalbano, in prima serata su Raiuno. Dal 1999, anno di messa in onda del primo episodio “Il ladro di merendine”, il personaggio inventato dalla penna di Andrea Camilleri, interpretato da […] L'articolo Il commissario Montalbano – “Amore” – Puntata del 19 febbraio 2018. sembra ...

Il matrimonio di MontalBano e Livia nella puntata Amore su Rai1 il 19 febbraio : nozze reali o solo un sogno? : La seconda puntata de Il Commissario Montalbano regalerà grandi sorprese agli spettatori di Rai1. Stasera, 19 febbraio, è di scena "Amore", tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri. Gli appassionati della fiction con Luca Zingaretti attendono con ansia un evento in particolare: il matrimonio di Montalbano e Livia. Salvo convolerà finalmente a nozze? Oppure si tratterà solo di un ...

