Al Bano a Che tempo che fa | vietate domande su Romina e Loredana

Che tempo che fa/ Ospiti 10 marzo e diretta : De Mita - Guadagnino - Salemme - D'Aquino - J-Ax e AlBano : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 10 marzo: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Ciriaco De Mita, Luca Guadagnino, Vincenzo Salemme Tosca D'Aquino, Al Bano e J-Ax.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:03:00 GMT)

Al Bano Carrisi/ Pronto per The Voice - in arrivo il docufilm sulla madre (Che tempo che fa) : Al Bano Carrisi si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a madre Mia, il docufilm sulla madre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:40:00 GMT)

ENZO IACCHETTI E EZIO GREGGIO/ Busta scherzo a Belen e Iannone : "Ma sono Al Bano e Romina?" (C’è Posta per Te) : ENZO IACCHETTI e EZIO GREGGIO protagonisti a C’è Posta per te. I due comici mandano la Posta a Belen Rodriguez e Andrea Iannone per una lettera scherzo davvero irriverente.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:24:00 GMT)

Loredana Lecciso a Cellino dai suoi figli. C'è anche Al Bano - crisi rientrata? : Loredana Lecciso è tornata a Cellino dalla sua famiglia. A dare l'annuncio è Barbara D'Urso durante Pomeriggio 5. In esclusiva mostra la copertina del settimanale Oggi che...

TARYN POWER/ "L'intervista contro Al Bano e Romina? Che delusione - perché aggiungere altri equivoci?" : TARYN POWER, intervista contro Al Bano e Romina POWER: la sorella della cantante ha smentito un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù circa un mese fa.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:02:00 GMT)

Il Commissario MontalBano/ Un covo di vipere : tornano le repliche - ma non cala l'attesa (oggi - 6 marzo 2018) : Questa sera, martedì 6 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la replica di "Un covo di vipere", primo episodio dell'undicesima stagione de Il Commissario Montalbano.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:04:00 GMT)

Al Bano choc : "Anche io ho subito delle molestie - ecco chi era la colpevole" : Lungo sfogo di Al Bano su 'Chi' in un' intervista in cui cerca di chiarire la completa vicenda sentimentale e il triangolo di cui è stato protagonista. Tante le dichiarazioni choc,...

Al Bano svela perché non sposerà mai Loredana Lecciso : Loredana Lecciso e Al Bano in crisi: le ultime novità sulla loro storia Come molti sapranno bene, circa due mesi fa il settimanale Oggi ha svelato che Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano, andando via da Cellino San Marco e trasferendosi momentaneamente a Pavia dal fratello. Una notizia, che ha davvero scatenato un bel putiferio mediatico. E dopo tanto parlare su questa intricata faccenda, ecco rompere il silenzio prooprio il cantante. Difatti ...

Al via le repliche di MontalBano su Rai1 : anticipazioni 6 marzo con l’episodio Un covo di vipere : Il commissario più amato del piccolo schermo torna in tv grazie alle repliche di Montalbano su Rai1. La rete italiana, dopo lo straordinario successo dei nuovi episodi della dodicesima stagione, ripropone un ciclo di puntate già viste per intrattenere il suo pubblico. Del resto, le vicende di Salvo Montalbano hanno attratto sempre gli spettatori di Rai1, e, anche in replica, gli ascolti registrano sempre una serie di record. Ottimo responso ...