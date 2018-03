Agricoltura | Bellanova a Ny su ruolo donne in futuro settore 2

meteoweb.eu

(Di domenica 11 marzo 2018) (AdnKronos) – “Sarà importante – prosegue– poter restituire ad un uditorio così qualificato l’esperienza vissuta in questi anni per un’che finalmente diviene orizzonte attrattivo per le nuove generazioni. Quattro anni fa questoera ai margini dell’attenzione pubblica. Noi abbiamo invertito la rotta dimostrando lo spazio enorme a disposizione, convinti come eravamo e siamo chedi qualità significhi contemporaneamente rigenerazione del paesaggio, tutela ambientale, innovazione, occupazione, valorizzazione delle identità e tipicità: uno dei più importanti biglietti da visita del nostro Made in Italy”. Non a caso nel corso dell’evento promosso dal Governo a prendere la parola, rileva, “saranno quattro imprenditrici d’eccellenza, testimoni del nuovo modo di pensare e fare ...