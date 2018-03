Aggressione alla stazione di Avezzano | indignazione da parte del comitato commercianti e

Palermo - l’Aggressione a Brumotti e alla sua troupe : il video in esclusiva : Palermo, l’aggressione a Brumotti e alla sua troupe: il video in esclusiva L’auto dell’inviato di Striscia la Notizia bersagliata da sassi nel quartiere Zen. Sulla fiancata della vettura anche un segno di un colpo d’arma da fuoco Continua a leggere L'articolo Palermo, l’aggressione a Brumotti e alla sua troupe: il video in esclusiva sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo : associazioni Zen - condanna per Aggressione a 'Striscia' ma no a sciacallaggio : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Lo spaccio di stupefacenti, allo Zen come in qualunque altro quartiere del nostro Paese, è una realtà contro cui le Istituzioni devono fare i conti. Allo Zen queste attività non soltanto vengono contrastate, ma ogni giorno, faticosamente, c’è chi prova a costruire le

Ennesima Aggressione alla troupe di Striscia la notizia : colpo di pistola contro l'inviato Vittorio Brumotti : Una troupe della trasmissione televisiva Striscia la notizia è stata aggredita nel quartiere Zen 2 di Palermo. l'inviato Vittorio Brumotti stava conducendo un'inchiesta sullo spaccio della droga. L'...

Palermo - Aggressione a Brumotti e alla troupe di Striscia la Notizia : Vittorio Brumotti di nuovo aggredito: è successo nel pomeriggio a Palermo dove l'inviato di Striscia e la sua troupe stavano realizzando un'inchiesta sulla droga. Brumotti si trovava nel quartiere Zen ...

Palermo : Aggressione leader FN - pm alla ricerca di prove per gli altri indagati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - La Procura di Palermo alla ricerca delle prove a carico dei quattro giovani militanti dei centri sociali indagati nell'ambito dell'aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta martedì sera in via Dante a Palermo. Due giovani, Carlo Mancuso, di 28 anni,

Palermo : Aggressione leader FN - pm alla ricerca di prove per gli altri indagati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – La Procura di Palermo alla ricerca delle prove a carico dei quattro giovani militanti dei centri sociali indagati nell’ambito dell’aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta martedì sera in via Dante a Palermo. Due giovani, Carlo Mancuso, di 28 anni, e Giovanni Codraro, di 26, sono da ieri in stato di fermo. Gli altri quattro sono al momento solo indagati e a loro carico non ...

Nigeriano in arresto per un'Aggressione alla dipendente Atac : Ha ventiquattro anni il cittadino Nigeriano fermato a Roma, dove si è reso responsabile di un'aggressione ai danni di una verificatrice in servizio sulle linee Atac, e in particolare sulla numero 558. Il tutto è accaduto alle 16.30 di ieri pomeriggio, in via di Torre Maura.L'uomo, che si è visto chiedere al biglietto, secondo un testimone "ha cercato di colpire alla testa la verificatrice e, quando i colleghi della donna hanno ...

Il capitano De Falco accusato di Aggressione dalla moglie. Lui replica : "Sì - ci stiamo separando - ma io mai violento" : L'anti-Schettino dell'affondamento della Concordia e del "Salga a bordo , c." denunciato dalla consorte di aver alzato le mani su di lei e una delle figlie...

Il capitano De Falco accusato di Aggressione dalla moglie. Lui replica : "Sì - ci stiamo separando - ma mai io violento" : L'anti-Schettino dell'affondamento della Concordia e del "Salga a bordo , c." denunciato dalla consorte di aver alzato le mani su di lei e una delle figlie in...

M5s : De Falco accusato di Aggressione dalla moglie : Non c' è solo la vicenda dei rimborsi fra gli incubi dei cinquestelle, ora spunta anche il caso De Falco, che secondo la moglie, avrebbe aggredito figlia e consorte. Renzi: se candidati picchiano ...

“Adesso te lo taglio - verme!”. Aggressione a luci rosse contro lo sfortunato fidanzato : gelosa e fuori di sé - la compagna lo lega al letto con la scusa di un giochino erotico. Lui bloccato - lei in preda alla rabbia. E la serata di passione si trasforma in incubo - da far inorridire i registi di film dell’orrore : Un brutale attacco, una scena horror che gli investigatori hanno fatto fatica a ricostruire senza farsi vincere dal disgusto per l’accaduto. Tutto è successo a causa della gelosia, che ha spinto una donna ad aggredire violentemente il compagno, convinta che lui la tradisse e che le stesse nascondendo una relazione clandestina senza il coraggio di affrontarla a viso aperto. Così, come riportato sulle pagine di Metro, dopo averlo ...

Baby- gang : altri due minori denunciati per l'Aggressione alla fermata della metro del Policlinico : Ieri mattina gli agenti della questura di Napoli hanno individuato i primi due presunti responsabili.

Baby gang in azione a Napoli. Un'altra Aggressione davanti alla fermata della metro. E a Pomigliano - vittime scelte perchè di colore : L'ultimo caso davanti alla stazione 'Policlinico': un sedicenne ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18...

Striscia - nuova Aggressione a Vittorio Brumotti : bottigliate alla stazione di Milano : L'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito nuovamente con la sua troupe da alcuni pusher mentre realizzava un servizio sullo spaccio attorno alla stazione Centrale di ...