Aereo privato turco proveniente da Emirati si schianta in Iran 

Belen e Andrea Iannone pendolari di lusso : con l'Aereo privato per andare da Maria De Filippi : MILANO ? Per recarsi a Roma Belen Rodriguez sceglie il volo privato. Leggo.it torna a parlare della showgirl argentina che per spostarsi dalla sua Milano, dove abita, alla Capitale e...

Belen e Andrea Iannone pendolari di lusso : con l'Aereo privato per andare da Maria De Filippi : MILANO ? Per recarsi a Roma Belen Rodriguez sceglie il volo privato. Leggo.it torna a parlare della showgirl argentina che per spostarsi dalla sua Milano, dove abita, alla Capitale e...

La polizia spagnola perquisisce l’Aereo privato di Guardiola : si cercava Puigdemont : Nelle ultime settimane l’aereo privato di Guardiola in arrivo dal Regno Unito, nel quale viaggiava la famiglia del tecnico del Manchester City, è stato perquisito per ben due volte dalla polizia catalana. Le forze dell’ordine hanno pensato potesse esserci nascosto l’ex-presidente catalano Carles Puigdemont, accusato di “ribellione” e in esilio da tre mesi in Belgio. Su di lui pende un mandato di cattura spagnolo. La ...

Catalogna - doppia perquisizione per l’Aereo privato di Pep Guardiola : la Guardia Civil cercava Puigdemont : Aveva letto il manifesto indipendentista prima del referendum ed è sempre stato in prima fila per chiedere l’indipendenza della Catalogna dalla Spagna. Non stupisce quinci che la Guardia Civil abbia perquisito due volte l’aereo privato di Pep Guardiola, manager del Manchester City ed ex tecnico del Barcellona, per assicurarsi che a bordo non fosse presente Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat che verrebbe arrestato se ...

La polizia cerca Puigdemont : perquisito l’Aereo privato di Guardiola : L'aereo del tecnico è stato perquisito per due volte dalla polizia, alla ricerca di Carles Puigdemont L'articolo La polizia cerca Puigdemont: perquisito l’aereo privato di Guardiola è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.