' Accogliere anche la fragilità | la piccolezza | il lato buio | pauroso della vita…'

bergamonews

: A isola del Gran Sasso attesi in diecimila: Lunedì la 38ª edizione dell’evento pre-maturità nel santuario, ci sarà… - piazzarossetti : A isola del Gran Sasso attesi in diecimila: Lunedì la 38ª edizione dell’evento pre-maturità nel santuario, ci sarà… - 8x1000Valdese : RT @simonaumberta: Un esempio per tutti quei sindaci e paesi che, con migliaia di abitanti, sì rifiutano di accogliere poche decine di pers… - Simona14593913 : RT @adrianaminunno: Un buon ascoltatore aiuta ad ascoltare noi stessi. Ascoltare è il modo di accogliere gli altri in se stesso. 'E mi semb… -

(Di domenica 11 marzo 2018) Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, ...