Accadde oggi | Giappone | l’11 marzo 2011 il devastante terremoto tsunami del Tōhoku

Accadde oggi : il 10 marzo 1831 veniva istituita la “Legione Straniera” : La Legione Straniera fu un corpo coloniale francese istituito da Luigi Filippo il 10 marzo 1831. Si caratterizzata per il fatto di accettare chiunque volesse arruolarsi, senza distinzione di nazionalità o di precedenti penali: era sufficiente avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. oggi è di stanza in Corsica e vi si può accedere anche via Internet. L'articolo Accadde oggi: il 10 marzo 1831 veniva istituita la “Legione ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 7 marzo : ROMA Il 7 marzo è il 66º giorno del calendario gregoriano. Mancano 299 giorni alla fine dell'anno. 7 marzo: Accadde oggi Nel 1933 nasce il gioco da tavolo più diffuso al mondo: Il Monopoli. In Italia entra in vigore nel 1965, il Sacrosanctum Concilium, che autorizza l'uso della lingua italiana in diverse parti della messa. Nel 1973 viene scoperta la Cometa Kohoutek. ...

Accadde oggi : il 7 marzo 1794 veniva arrestato Andrea Chenier : Inizialmente fautore della Rivoluzione del 1789, Andrea Chenier si oppose ai metodi adottati durante il Terrore e, a causa di ciò, venne arrestato il 7 marzo 1794, condannato a morte e ghigliottinato. Poeta romantico francese, la sua opera più famosa è l’ode “La giovane prigioniera”, composta nella prigione di san Lazzaro, in attesa dell’esecuzione, avvenuta il 25 luglio. L'articolo Accadde oggi: il 7 marzo 1794 veniva ...

Accadde OGGI. Signori 'purga' la Roma : i biancocelesti sognano l'Europa - i giallorossi vedono la B : Con un totale di 25 trofei, il Real Madrid è la squadra di calcio più titolata al mondo. Nel 2000 la squadra è stata nominata dalla FIFA come la migliore del XX secolo,, mentre nel 2004 ha ricevuto ...

Accadde oggi : il 4 marzo 1848 veniva firmato lo Statuto Albertino : Il 4 marzo 1848 veniva firmato a Torino da Carlo Alberto di Savoia lo Statuto Albertino, sulla spinta dei moti risorgimentali. Pur essendo un atto del re che non proviene dalla volontà popolare, gli 81 articoli della legge costituiranno il modello di tutte le future costituzioni. Il testo, che istituisce il bicameralismo, sancisce il principio dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. L'articolo Accadde oggi: il 4 marzo 1848 ...

Accadde OGGI. Lazio formato Europa : anche in 10 - non c'è scampo per l'Auxerre : ... fondato quasi per gioco e senza particolari aspettative da due studenti di Yale , Henry Luce e Briton Hadden , e che diventerà invece il più diffuso settimanale al mondo, con la bellezza di 26 ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 2 marzo : Nel 1949 James Gallagher atterra con il suo Boeing B-50 Superfortress Lucky Lady II a Fort Worth dopo aver compiuto il primo giro del mondo aereo senza scalo in 94 ore e un minuto. È il 1962 quando a ...

Accadde oggi : il gol di Mascara al Palermo da 'casa sua' - da Catania! - : Se c'è una parola di cui i siciliani vantano orgogliosamente il copyright - non senza n'anticchia della loro proverbiale gelosia - è quella lì... un'espressione "definitiva", liberatoria, totale, che ...

Accadde oggi : il 24 febbraio 1990 moriva a Roma Sandro Pertini : Sandro Pertini, Nato a Stella in Liguria nel 1896, fu il primo Presidente della Repubblica a riscuotere popolarità tra gli italiani per il suo carattere. Pertini, con un passato da partigiano ed una lunga militanza socialista, rappresentò, in qualità di Capo dello Stato, un punto di riferimento, al di sopra di partiti e istituzioni, tra il 1978 e il 1985. Morì a Roma il 24 febbraio 1990. Terremoto in Irpinia, quello storico discorso di Sandro ...

Accadde oggi : il 23 febbraio 1987 il primo neutrino dallo spazio : Grazie alla scoperta del primo neutrino proveniente dallo spazio profondo, ricorre oggi l’anniversario dell’inizio dell’astronomia neutrinica sperimentale al di là del sistema solare. Il 23 febbraio 1987, alle ore 02:58, l’esperimento Liquid Scintillator Detector, avviato nei laboratori sotterranei del Monte Bianco e realizzato dall’Istituto di Cosmogeofisica del Cnr (ora Istituito di Fisica dello spazio ...

Accadde oggi : il 22 febbraio 1512 moriva Amerigo Vespucci : Nonostante sia giunto nel Nuovo Mondo dopo Cristoforo Colombo, è Amerigo Vespucci a dare il nome America al Nuovo Continente: scoprì Venezuela, Brasile e Argentina tra il 1500 e il 1508. Morì il 22 febbraio 1512 a Siviglia dove, al ritorno dei suoi viaggi, era stato nominato sovrintendente della politica coloniale spagnola. L'articolo Accadde oggi: il 22 febbraio 1512 moriva Amerigo Vespucci sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi : il 20 febbraio 1962 John Glenn compie un volo orbitale intorno alla Terra : Il 20 febbraio 1962, a bordo di una capsula Mercury denominata “Friendship 7”, John Hershell Glenn diventa il primo astronauta statunitense ad aver compiuto un volo orbitale intorno alla Terra. Glenn è successivamente ritornato nello spazio nel 1998 all’età di 77 anni con lo Shuttle Discovery: scopo della missione studiare lo stress subito da una persona anziana in assenza di gravità. L'articolo Accadde oggi: il 20 febbraio ...

Accadde oggi : il 19 febbraio 1473 nasceva Niccolò Copernico : Secondo la teoria rivoluzionaria elaborata dall’astronomo polacco Nicolai Copernik, nato a Torun il 19 febbraio 1473, al centro dell’Universo non c’è la Terra, bensì il Sole, intorno al quale ruotano tutti gli altri pianeti, compreso il nostro. La teoria ribalta la precedente concezione tolemaica, suscitando reazioni tra gli studiosi e persecuzioni da parte della Chiesa. Solo un secolo più tardi, la teoria copernicana verrà ...

Accadde oggi : il 18 febbraio 1861 nasce il Regno d’Italia : Il 18 febbraio 1861 nasce a Torino lo Stato italiano unitario: si riuniva in quel giorno il nuovo Parlamento d’Italia per proclamare l’unità del Regno affidato a Vittorio Emanuele II. Approvata dal Senato il 26 febbraio e dalla Camera il 14 marzo, la legge venne promulgata tre giorni dopo. L'articolo Accadde oggi: il 18 febbraio 1861 nasce il Regno d’Italia sembra essere il primo su Meteo Web.