8/a Settimana della Scienza " Artescienza : 12-16 marzo 2018 : Si tratta di una Settimana di iniziative, laboratori e spettacoli a carattere scientifico, gratuiti, dedicati a bambini ed adulti, finalizzata a divulgare le scienze attraverso vari linguaggi, a ...

Artescienza : Settimana della scienza - 8a edizione : Si tratta di una Settimana di iniziative, laboratori e spettacoli a carattere scientifico, gratuiti, dedicati a bambini ed adulti, finalizzata a divulgare le scienze attraverso vari linguaggi, a ...

Settimana della birra con 13 appuntamenti : TRENTO. In occasione della «Settimana della birra», iniziativa organizzata a livello nazionale dal blogzine "Cronache di birra" da lunedì 12 a domenica 18 marzo, la Strada del Vino e dei Sapori del ...

Presentata la Settimana edizione della Monza-Montevecchia : La settima edizione è quella della maturità agonistica per la Reale Mutua Monza-Montevecchia Eco Trail. Il percorso 2018 resta invariato rispetto alla precedente edizione, con la novità dell'...

Neuromed - inizia la Settimana della ricerca per conoscere il cervello : Ma non c'è solo la scienza dei laboratori: una particolare attenzione sarà rivolta alle domande che stanno nascendo nel campo della neurobioetica . Infine, due eventi saranno rivolti alla prevenzione ...

Una Settimana per conoscere il cervello - Neuromed protagonista della Settimana Mondiale del Cervello promossa dalla DANA Foundation di New ... : Ma non c'è solo la scienza dei laboratori: una particolare attenzione sarà rivolta alle domande che stanno nascendo nel campo della neurobioetica . Infine, due eventi saranno rivolti alla prevenzione ...

“Io vecchio? Faccio sesso 4 volte a Settimana”. Barbara D’Urso a bocca aperta di fronte alle parole dell’attore italiano - 82 anni - che in presenza della compagna svela i dettagli della sua vita (a quanto pare intensissima) sotto le lenzuola. Alla faccia della terza età… : Quando prende il microfono lui c’è sempre da mettersi comodi e prepararsi al meglio. O al peggio, a secondo dei punti di vista. Di sicuro, ogni volta che apre la bocca l’effetto è quello dell’eruzione di un vulcano. Negli scorsi mesi l’avevamo sentito ad esempio ammettere senza troppi problemi di non indossare biancheria intima sotto i pantaloni, specificando però anche di farsi continuamente il bidet proprio per ...

Speciale “Festa del Papà” - Accessori High Tech e coupon Syncwire nelle Offerte Amazon della Settimana : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. E se ciò non bastasse, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e di visitare la nostra sezione Offerte dove troverete ogni giorno le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Un esempio? Ecco le Offerte Amazon ...

Al via la IX edizione della Settimana francese a Roma - tra sfilate e poesia : Cinema, teatro, musica, poesia e letteratura, mostre di arte e fotografia, moda, visite guidate e degustazioni, la Settimana francese nella Capitale anche quest'anno offrirà un ricco cartellone di ...

Fifa 18 TOTW 25 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°25! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 16 EA Sports ha annunciato la 25° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 25 Fifa 18: ecco la Squadra della Settimana annunciata oggi: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 25: Nella Squadra […] L'articolo Fifa 18 TOTW 25: alla scoperta della Squadra della Settimana n°25! proviene da I ...

'3 - 2 - 1 ignition' : torna la Settimana della Scienza : ...le esigenze di formazione e informazione di giovani e adulti con le trasformazioni nel mondo del lavoro e nella comunicazione innescate dalla rivoluzione tecnologica e dalle nuove sfide della Scienza ...

Il giallo della Settimana bianca di Renzi : Roma, 6 mar. , askanews, 'Vorremmo tranquillizzare tutti i polemisti di queste ore che stanno discutendo una notizia falsa, sulla presunta settimana bianca di Renzi: una notizia che semplicemente non ...

Pagelle TV della Settimana (26-02/4-03/2018). Promossi Camilleri e Mentana. Bocciati Andrea Marchi e la festa di Radio Deejay interrotta : Salvini e Mentana Promossi 9 a Andrea Camilleri. Non pago del successo di Montalbano, lo schietto scrittore debutta in tv con La Mossa del Cavallo, operazione furba che conquista oltre 7 milioni di spettatori, vincendo i suoi timori per il nuovo debutto a 92 anni. 8 ad Enrico Mentana. La sua maratona è diventata un vero e proprio evento nell’evento. Ora dopo ora, il suo ego si ringalluzzisce insieme agli ascolti. Il pubblico, anche quello ...

Sport Invernali - tutti gli eventi della Settimana 5-11 marzo : programma - orari e tv : Sta per iniziare un’intensa settimana per gli Sport Invernali: dal 5 all’11 marzo ci aspettano tante gare, la stagione invernale sta per finire e i grandi campioni si sfidano per le ultime gare dell’anno. Lo sci alpino andrà in scena a Kvitfjell con due prove veloci maschili e a Ofetrschwang per le prove tecniche femminili. La Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena mercoledì 7 marzo con le sprint di Drammen, poi nel ...