10 piante che riducono l’inquinamento domestico

vanityfair

: @UtDemostrandum @ConteZero76 @Gaia8478 Sì ma da antisionista ad antisemita il passo è breve... e una fruttariana (c… - Nicofre61 : @UtDemostrandum @ConteZero76 @Gaia8478 Sì ma da antisionista ad antisemita il passo è breve... e una fruttariana (c… - piercrilu : RT @TestaAgnese: 'Un #paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gen… - AbFootscray : RT @elettra_vera: Sai, nella parola amico c'è la medesima radice del verbo latino 'amo' che significa amare. Stessa radice di piante differ… -

(Di domenica 11 marzo 2018) Rendono la casa più bella, più colorata, ma oltre a questo lesono anche un ottimo aiuto per limitare l’inquinamentoperché sono in grado di assorbire sostanze presenti nell’aria che derivano, ad esempio, da solventi presenti nelle vernici dei mobili, dai prodotti per le pulizie, dai riscaldamenti o dal nostro computer. Per sapere quali scegliere nella gallery sopra ne trovate 10 particolarmente efficaci suggerite dal botanico Pietro Bruni. LEGGI ANCHE5 nuovi trend e 50 prodotti per la casa Insieme al programmatore Alberto Jacini, Pietro Bruni è il fondatore di Yougardener, che è contemporaneamente un sito per giardinieri 2.0 da consultare per conoscere le caratteristiche di oltre 10mila varietà dida esterno e da interno (anche in un blog blog-it.yougardener.com), una community da 110mila follower su Facebook, e un mercato on line per comprare ...