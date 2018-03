Volley | Serie A1 2018 | inizia bene Perugia Rimonta vincente per 3-1 sul Ravenna ai

Volley femminile - Serie A1 2018 – Ultima giornata : si decidono la griglia playoff e la retrocessione. Sfide incandescenti - serata da brividi : Oggi sabato 10 marzo si gioca l’Ultima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Si decide la griglia dei playoff scudetto che scatteranno la prossima settimana. Al momento nessun piazzamento è già definito e la situazione è particolarmente ingarbugliata. Vediamo nel dettaglio tutto quello che verrà messo in palio in questa serata incandescente. PRIMO POSTO – Tre squadre in lotta per il primato assoluto: Conegliano, ...

Grottazzolina - Volley Serie A2 : per la M&G Videx - nell'ultimo match casalingo è arrivata la sesta sconfitta consecutiva. Coach Ortenzi : "... : Locali che hanno dimostrato però di essere in continua crescita fisica e mentale, riuscendo a giocare alla pari contro un avversario come la Caloni Agnelli Bergamo, tra le principali accreditate alla ...

Volley femminile - Serie A1 – Busto Arsizio stende Casalmaggiore : le ragazze in rosa fuori dai playoff! Diouf e compagne quarte : Busto Arsizio ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (22-25; 25-14; 25-15; 25-18) nel posticipo della 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Farfalle tornano al quarto posto in classifica, le ragazze in rosa sono invece matematicamente fuori dai playoff (Firenze festeggia l’ottavo posto): uno smacco incredibile per una squadra che non più tardi di due stagioni fa si laureava Campionessa d’Europa dopo aver vinto anche lo ...

Volley - RIVOLUZIONE nei campionati in Italia : tornano le retrocessioni - nascono due Serie A e la SuperLega. Cosa cambia entro il 2020 : cambiano i campionati Italiani di Volley maschile. Oggi la Consulta di Lega ha deciso di stravolgere l’attuale sistema e di modificarlo radicalmente. Queste le decisioni prese a Bologna che caratterizzeranno i prossimi campionati: in breve sintesi torneranno le retrocessioni dalla SuperLega e avremo praticamente tre Serie A di differente valore. STAGIONE 2018-2019: La SuperLega sarà a 15 squadre e ci saranno tre retrocessioni in Serie A2 ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 21^ giornata - le migliori italiane : Egonu fa paura - sorelle Bosetti on fire : Nel weekend si è disputata la ventunesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile (stasera il posticipo tra Busto Arsizio e Casalmaggiore). Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane di questo turno. PAOLA Egonu. Semplicemente megagalattica. L’opposto trascina Novara mettendo a segno 30 pesantissimi punti che valgono la vittoria sul campo di Conegliano. Le Campionesse d’Italia sconfiggono le Pantere per ...

Volley - Alessandro Fei a un passo dalla leggenda : a breve miglior marcatore della Serie A. Ora la Nazionale? : Alessandro Fei è a un passo dal diventare leggenda vivente del Volley. Un vero e proprio mito di questo sport, con oltre 20 anni di professionismo alle spalle, ha vinto davvero tutto in carriera. Un monumento capace di vincere tre medaglie alle Olimpiadi, il Mondiale 1998, due Europei e due World League. Fox, a 39 anni suonati, è a un passo dal record di punti in Serie A: con le sue 9613 segnature è infatti a soltanto 75 lunghezze dal primato di ...

Beach Volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale. Nicolai/Lupo secondi. Dalhausser/Lucena dominano la finale : Paolo Nicolai e Daniele Lupo restano d’argento, il secondo in un Major Series della loro carriera, nella finale di Fort Lauderdale. Netto il dominio degli statunitensi Phil Dalhausser e Nick Lucena che hanno vinto la finale 2-0, dando l’impressione di non andare mai in affanno, nemmeno quando, in avvio di secondo set, gli azzurri hanno profuso il massimo sforzo per provare a ribaltare la situazione che si era messa malissimo dopo un ...

Volley femminile - Serie A1 – 21^ giornata : Novara espugna Conegliano - tre squadre in 2 punti in testa! Legnano retrocessa : Nel pomeriggio si è disputata la 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, la penultima della stagione regolare: sabato prossimo si deciderà la griglia dei playoff scudetto e tutte le posizioni sono ancora da assegnare. Novara è la bestia nera di Conegliano. Le Campionesse d’Italia sconfiggono le Pantere per la terza volta nel giro di due settimane: dopo la Finale di Coppa Italia e il match che ha assegnato il primo posto in ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 21^ giornata : Scandicci espugna Bergamo - seconda a un punto da Conegliano! : Scandicci ha sconfitto Bergamo per 3-1 (25-22; 23-25; 25-19; 25-17) nell’anticipo della 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le toscane salgono momentaneamente al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla capolista Conegliano e con due lunghezze di margine su Novara: domani le Campionesse d’Italia e le Pantere si affronteranno in uno scontro diretto decisivo per le sorti della regular season. Bergamo, invece, è ...

Beach Volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale : il derby azzurro va all'esperienza di Nicolai/Lupo. Si conclude la favola di Ranghieri/... : Primo set meraviglioso per la nuova coppia tricolore Caminati/Ranghieri, che in terra statunitense stava vivendo una favola, avendo battuto nel turno precedente i campioni del mondo brasiliani ...

Beach Volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale : il derby azzurro va all’esperienza di Nicolai/Lupo. Si conclude la favola di Ranghieri/Caminati : Ci saranno Paolo Nicolai e Daniele Lupo nei quarti di finale del primo Major Series della stagione del World Tour di Beach volley: i vice campioni olimpici si sono infatti imposti nel derby in quel di Fort Lauderdale contro i compagni di nazionale Marco Caminati ed Alex Ranghieri in tre set (18-21, 21-17, 15-6). Alla fine è l’esperienza a salire in cattedra. Primo set meraviglioso per la nuova coppia tricolore Caminati/Ranghieri, che in ...

Beach Volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale. Derby azzurro per i quarti : revival olimpico con tre protagonisti su quattro : Sarà Derby, dunque: Daniele Lupo e Paolo Nicolai da una parte, Marco Caminati ed Alex Ranghieri dall’altra, in palio i quarti di finale del primo Major Series della stagione, tanti punti, un bel gruzzoletto, prestigio e morale in vista del resto di una stagione lunghissima. Impossibile non tornare a quel 12 agosto 2016 quando tre dei quattro protagonisti della sfida di questa sera erano in campo a Copacabana per giocarsi l’accesso ai ...

Volley - Serie A2 : il Club Italia Crai ospita Collegno - al Centro Pavesi un'importante sfida playoff : La partita avrà inizio alle 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo. L'ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. Il Club Italia arriva ...