VITTORIO SGARBI | RISSA CON LE IENE Video | non hai pagato la cena! Non

VITTORIO SGARBI - rissa con Le Iene per un conto non pagato : ecco cosa è successo : La tranquillità della kermesse Tempo di Libri, alla FieraMilanoCity, è stata turbata questa mattina da un vero e proprio scontro tra Vittorio Sgarbi e una troupe de Le Iene . Il critico d'arte, che ...

'U & D' : VITTORIO SGARBI bacia Federica Benincà : Vittorio Sgarbi fa spesso parlare di sé e questo è risaputo ma che il suo nome fosse accostato niente di meno che a 'Uomini e Donne' non era cosi facile da immaginare. I lettori si chiederanno a questo punto cosa c'entra il politico e critico d'arte con la trasmissione condotta e ideata da Maria De Filippi. In rete è cominciata a circolare una foto che ha fatto incuriosire non poco i fan del programma, l'immagine ritraeva Vittorio Sgarbi mentre ...

VITTORIO SGARBI terremoto Forza Italia : 'Liste piene di persone inutili a cui Silvio Berlusconi ha salvato il culo' : Un'analisi lucida e spietata, quella che Vittorio Sgarbi consegna in un'intervista a Il Tempo commentando il voto del 4 marzo. Si parte ovviamente da Silvio Berlusconi: 'Ora deve pensare alla ...

Gossip UeD : Federica Benincà dimentica Cartasegna con VITTORIO Sgarbi : Federica Benincà dopo Uomini e Donne bacia Sgarbi e critica Marco Cartasegna Domenica scorsa ci sono state le elezioni. E in questa occasione Vittorio Sgarbi non ha avuto grandissima fortuna. Tuttavia pare che il critico d’arte non se la sia presa granchè, provando a consolarsi tra le braccia di una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Chi è quest’ultima? Federica Benincà. Difatti i due sono stati sorpresi a baciarsi teneramente dai ...

Lite furibonda in diretta tv tra Andrea Scanzi e VITTORIO Sgarbi : Dura Lite a Cartabianca su Rai3 tra Andrea Scanzi e Vittorio Sgarbi. Ospiti su Rai 3 di Bianca Berlinguer, il neoeletto di Forza Italia e il giornalista del Fatto Quotidiano non se la mandano a dire. E inscenano un battibecco dai toni accesi per qualche minuto mentre la conduttrice cercava di riportarli alla calma.Il battibeccoSgarbi sta parlando di Lega e immigrazione. "Essere vicini a chi è fuori d'Italia e viene da noi è un atto ...

VITTORIO SGARBI battuto da Di Maio a Pomigliano. Non l'ha presa bene : "Lo prendete in c***. Acerra collegio di disperati" Video : Su Leggo.it la reazione di Vittorio Sgarbi sconfitto pesantemente da Luigi Di Maio nel collegio uninominale di Acerra, dove sia il critico d'arte sia il leader del Movimento 5 Stelle erano...

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio batte VITTORIO SGARBI con il 63 - 4% dei voti. Lui : “Questa è terra di disperati” : Luigi Di Maio batte Vittorio Sgarbi con il 63,4 per cento delle preferenze nel collegio Camera di Acerra. Tra le sfide dirette più significative nei collegi uninominali c’è quella tra il leader M5s e Sgarbi che si ferma al 20.3 per cento. Non arriva al 12 per cento il candidato dem Antonio Falcone. Il primo commento di Sgarbi, intervistato da Porta a porta è stata: “Questo non è un collegio. E’ un territorio di disperati che ...

VITTORIO SGARBI - l'indecenza del generale dei carabinieri Costa : 'Si dimetta' : Luigi Di Maio sperava di spiazzare avversari, ed elettori, con l'annuncio a sorpresa di proporre il generale dei carabinieri, Sergio Costa, come prossimo ministro dell'Ambiente. Quel che ha ottenuto ...

VITTORIO SGARBI al gabinetto contro Luigi Di Maio - Il video : In poche ore è subito diventato virale sulla rete il video pubblicato e diffuso ieri da Vittorio Sgarbi sulla propria pagina del social network Facebook. Il video diventato virale Un breve video di un minuto circa nel quale il critico letterario attacca duramente Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle e candidato premier per le prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il video, girato da un suo collaboratore ritrae il critico ...

VITTORIO SGARBI : 'La signorina Di Maio ha fatto saltare la mia ospitata in Rai' : 'Non vi è nulla di merito all'interno di quella organizzazione para-politica. Ed è difficile contrastare l'idea del paracadutato. Io non temo alcun confronto con Luigi Di Maio, io so cosa dire, lui non lo sa'. Vittorio Sgarbi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira ...