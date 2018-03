Vigili del fuoco inaugurano la caserma a Ponzone

La seconda vita del bastardino senza nome : salvato dai Vigili del fuoco da morte certa. L’emozione del recupero : Lo hanno ribattezzato “Fortunato“, perché lui, bastardini senza nome, la buona sorte l’ha incontrata davvero. Da settimane era intrappolato in un fosso profondo cinque metri, nell’area verde vicino a largo Preneste, a Roma. Lo hanno salvato i Vigili del fuoco allertati dai volontari dell’Enpa, l’ente protezione animali. Ora il cane si trova in una struttura comunale e presto, appena le condizioni di salute ...

Vicenza : incendio taverna a Thiene - rogo circoscritto dai Vigili del fuoco : Vicenza, 8 mar. (AdnKronos) - Alle ore 12, i vigili del fuoco sono intervenuti a in Ca’ Boldrina a Thiene (Vi) per l’incendio di una cucina all’interno di una taverna di un’abitazione. I pompieri intervenuti da Schio con due automezzi sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando l’estensione al r

Bruno Pizzul/ Svaligiata la casa alla Vigilia del compleanno : Bruno Pizzul: Svaligiata la casa alla vigilia del compleanno. Domani il giornalista compie 80 anni, purtroppo la prima sorpresa è negativa: casa rapinata, scomparsi i gioielli della moglie(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:47:00 GMT)

“Era pieno di studenti…”. Bus in fiamme in Italia. Un botto improvviso - fuoco e fiamme ovunque. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco : Un rientro a casa da incubo per i passeggeri di un pullman di linea. fiamme e tanto fumo hanno sconvolto i passeggeri. Poteva essere una vera e propria tragedia quella capitata nel primo pomeriggio del 6 marzo a Pratola Serra, piccolo comune della provincia di Avellino. Intorno all’ora di pranzo, un autobus dell’Air ha preso improvvisamente fuoco ed è stato investito quasi completamente dalle fiamme. L’episodio è avvenuto ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le dichiarazioni della Vigilia. Nibali : “Non conosco la mia condizione - omaggio a Scarponi”. Froome : “Sono contento” : Ormai è tutto pronto a Lido di Camaiore dove domani scatterà la Tirreno-Adriatico, corsa a tappe italiana con un parterre davvero stellare: la stagione del grande ciclismo inizia a tutti gli effetti. Tra i tanti big che si daranno battaglia nelle sette tappe in programma vanno sicuramente ricordati Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Chris Froome, Fabio Aru, Tom Dumoulin. Ci sono i vincitori di Giro, Tour e Vuelta, il tre volte Campione del Mondo, i ...

Due scialpinisti dispersi : recupero in sinergia tra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino : Nella serata di ieri, lunedì 5 marzo, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Biella è arrivata una richiesta di Soccorso per 2 ragazzi non ancora rientrati a casa da una gita scialpinistica. Come ...

Borsa Italiana - attorno ai livelli della Vigilia il controvalore degli scambi del 5/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,3 miliardi di euro, con una variazione dello 0,59%, rispetto ai precedenti 3,28 miliardi. ...

Paura a Londra - esplosione a Romford : case e negozi evacuati - Vigili del fuoco sul posto : Paura a Londra, esplosione a Romford: case e negozi evacuati, vigili del fuoco sul posto Domenica pomeriggio di Paura nella zona di Romford, sobborgo nord-orientale di Londra, dove case e negozi sono stati evacuati dopo una grossa esplosione. Al momento non ci sono feriti e le forze dell’ordine sono sul posto per indagare la natura […] L'articolo Paura a Londra, esplosione a Romford: case e negozi evacuati, vigili del fuoco sul posto ...

Biella Chiavazza : Cadono tegole in via Rosazza - arrivano i Vigili del Fuoco FOTOGALLERY : Questa mattina, 4 marzo intorno alle 8.30, un poliziotto fuori servizio ha chiamato i Vigili del Fuoco dopo aver visto che alcune tegole stavano cadendo da un edificio abbandonato. Gli uomini del 115 ...

Maltempo Roma : interventi dei Vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti : Dalle otto di stamane alle venti di questa sera il comando dei vigili del fuoco di Roma ha potenziato il suo dispositivo di soccorso con almeno 5 partenze tecniche, con più di 15 vigili del fuoco operativi, dislocate nelle sedi centrali e periferiche della città. La maggior parte degli interventi è stata per alberi e rami pericolanti, infiltrazioni nei cornicioni e distacchi di intonaci in moltissimi fabbricati, danni d’acqua nei condomini ...

Luca Guadagnino tra emozioni e pronostici della Vigilia degli Oscar : Luca Guadagnino tra emozioni e pronostici della vigilia degli Oscar. Il regista italiano, candidato a quattro statuette con Call me by your name , ha partecipato alla serata di gala del Los Angeles ...

Mansarde e cantine allagata in Granda - notte di interventi per i Vigili del fuoco : I tubi dell'acqua che si erano congelati con le temperature rigide di questi giorni hanno iniziato a scongelarsi e ad allagare appartamenti e garage. Nella notte appena trascorsa sono stati tanti gli ...

Roma : Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito : Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac... L'articolo Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito su Roma Daily News.

Migranti - lo studio : “Propaganda russa ha costruito l’allerta sull’immigrazione e favorito l’ultradestra alla Vigilia del voto” : Alimentare la falsa immagine di un’Italia invasa dai rifugiati, cui addossare la colpa della crisi economica, aggravata dall’inerzia dei politici europeisti e dall’Unione Europea. La macchina della propaganda russa, con le sue teste di ponte Sputnik e Russia Today, ha funzionato alla perfezione sui social network nel costruire una narrazione anti-immigrazione attuando una campagna di disinformazione sul tema e favorendo i ...