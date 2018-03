Video di Massimo Ranieri a Sanremo Young in Se bruciasse la città | Vent’anni e Perdere

Emma - Effetto domino è il nuovo singolo/ Video : "Il sesso raccontato al massimo della sua accezione positiva" : Effetto domino è il nuovo singolo di Emma Marrone. La cantante, dopo L'Isola, presenta al pubblico un nuovo brano del suo sesto album "Essere qui"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:16:00 GMT)

Politiche - Massimo Pepe - Fi - : 'In prima linea per la sicurezza degli abitanti del Vasto' Video : Il Presidente Berlusconi negli anni passati ha dimostrato con il governo del fare che c'è una possibilità concreta per i giovani che vogliono lavorare attraverso un'immissione diretta dal mondo delle ...

Matteo Renzi intervistato da Massimo Giletti a «Non è l’Arena» Diretta Video : Il segretario del Pd su La7. Ospite in studio anche Paola Taverna, senatrice del M5s che risponderà sullo scandalo «rimborsopoli»

MASSIMO GILETTI - “BENTORNATI A NON È LA RAI”/ Video gaffe - poi le polemiche. Ardizzone : “Mi diffama” : MASSIMO GILETTI, “BENTORNATI a Non è la RAI”: Video gaffe. Poi lite con Giuseppe Milazzo: “Getta fango sulla Sicilia”, tuona il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:39:00 GMT)

Massimo Giletti - “Bentornati a Non è la Rai”/ Video gaffe - poi lite con Milazzo : “Getta fango sulla Sicilia” : Massimo Giletti, “Bentornati a Non è la Rai”: Video gaffe. Poi lite con Giuseppe Milazzo: “Getta fango sulla Sicilia”, tuona il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:17:00 GMT)

NON E' L'ARENA/ Video - la gaffe di Massimo Giletti su "Non è la Rai" : lo scontro con Gianfranco Micchiché : Non è L'ARENA, anticipazioni 4 febbraio: Massimo Giletti torna in onda oggi, domenica 4 febbraio, dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere la diretta la settimana scorsa.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:13:00 GMT)

Massimo Giletti shock : 'Mi avete cacciato - ma non starò in silenzio' Video : Massimo #Giletti è uno tra i volti più noti del panorama televisivo italiano, specialmente per i talk show prima alla Rai e ora su La 7. Giletti è nato a Torino nel 1962 e fin dagli anni 90 ha sempre lavorato in Rai, inizialmente con Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e i Fatti vostri. Dal 2005 fino al 2017 ha condotto L'Arena, programma di approfondimento politico e sociale al centro di numerose polemiche e dibattiti. L'allontanamento ...

Non è l'Arena : Massimo Giletti torna in onda dopo il malore - guarda il Video : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Sarà il leader della Lega Matteo Salvini il protagonista ...

Massimo Giletti dopo la paura : ecco come sta adesso Video : #Massimo Giletti ha accusato un malore improvviso nella giornata del 28 gennaio durante la diretta della trasmissione #Non è l'Arena. Gia' colpito dall'influenza e dalle sintomalogie collegate il torinese ha deciso di andare lo stesso in onda su La7. Tale decisione si è rivelata alla fine errata poiché dopo pochi minuti il giornalista ha richiesto l'ausilio di uno sgabello perché non riusciva a reggersi in piedi. Successivamente su La7 il ...

Massimo Giletti come sta?/ Video - poche ore prima del malore : canta Strada facendo di Claudio Baglioni : Massimo Giletti si sta godendo un periodo di relax forzato per riprendersi dal malore durante l'ultima puntata di Non è l'Arena. In un Video, il giornalista canta Strada facendo di Baglioni(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 21:58:00 GMT)

Massimo Giletti dimesso dopo il malore - gli auguri di Fabio Fazio in diretta Video : #Massimo Giletti è stato costretto ad interrompere la diretta della puntata di #Non è l'Arena del 28 gennaio a causa di un improvviso malore. Al ritorno in studio dalla pubblicita' il conduttore televisivo [Video] si è seduto sullo sgabello ed ha riferito ai telespettatori di non essere al top prima di introdurre il nuovo argomento. L'affermazione del torinese è stata ta da un fragoroso applauso di incoraggiamento da parte del pubblico in ...

Massimo Giletti sta meglio : dimesso dall'ospedale Video : #Massimo Giletti è stato colpito da un malore domenica sera mentre era alla conduzione del programma #Non è l'Arena. Nonostante l'influenza e la debolezza ha deciso di mandare in onda la trasmissione sul La7. Durante la diretta, le sue condizioni sono peggiorate e ha avuto un mancamento, prima si è seduto su uno sgabello e poi ha deciso di interrompere la trasmissione, mandando in onda un filmato registrato. Colpo di scena in diretta su La7 ...

Massimo Giletti : gli aggiornamenti sulla salute del conduttore al 29/1 Video : Le prime pagine di oggi 29 gennaio sono concentrate sul malore accusato da #Massimo Giletti nella giornata di ieri nel corso della diretta di Non è l'Arena. Il presentatore televisivo è stato costretto a metter fine alla puntata lasciando sorpresi i tantissimi spettatori che da anni lo seguono in tv. Per via di un momentaneo malessere dunque, il torinese ha fatto preoccupare i fan ma anche il pubblico in studio che stava assistendo alla ...

Massimo Giletti : malore durante la puntata di 'Non è l'Arena' Video : Poche ore fa, #Massimo Giletti, conduttore del programma '#Non è l'Arena', ha accusato un #malore proprio mentre andava in onda la puntata del suo talk show. Il conduttore, da qualche mese, ha lasciato la RAI per affrontare una nuova avventura con la rete televisiva La 7. L'uomo ha però accusato un malore durante la diretta dell'ultima puntata ed è stato portato via dallo studio per mezzo di un'ambulanza. Giletti si trova adesso presso ...