“Via le guide straniere da Auschwitz” minacce a un cuneese 

(Di sabato 10 marzo 2018) Tornare a casa e trovarsi sulla porta la scritta «Auschwitz per lepolacche», con tanto di stella di David e svastica, non fa certamente piacere. È quanto successo alcuni giorni fa a Diego Audero, 35 anni, originario di Faule, da 11 residente a Cracovia in Polonia e guida al Museo di Auschwitz. ...