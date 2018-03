Vent' anni di ' Grande Lebowski' | ecco perchè è diventato un film cult

Le elezioni dell’insicurezza - era tutto già scritto da Vent’anni : Le ragioni dell’ondata che ha travolto il sistema politico italiano erano state previste sin dalla fine del secolo scorso, in libri molto noti. A rileggerli oggi, sembra che che manchino solo i dettagli: sui quali, in compenso siamo tutti anche troppo informati, al punto da discuterne sugli autobus, nei bar e sui social, in modalità che variano fra lo smarrimento e l’esultanza. La spiegazione più semplice si trova forse in Zygmunt Bauman, La ...

8 Marzo con le stellette : Vent'anni in prima linea per le donne soldato : vent'anni fa, il primo sì alla Camera dei deputati. Il primo storico passo per l'ingresso volontario delle donne nelle forze armate - Aeronautica, Carabinieri, Esercito e Marina militare - e nella ...

JuVentus - Allegri : "Vittoria meritata. Cambi decisivi? Faccio danni e poi..." : un Massimiliano Allegri raggiante quello che si presenta ai microfoni di Mediaset Premium con la qualificazione ai quarti di finale di Champions in tasca. Serviva l'impresa e impresa è stata, con quei ...

JuVentus - Allegri : 'Cambi decisivi? Ogni tanto rimedio ai miei danni' : Dovevamo stare più corti ma ci sono anche gli avversari, il Tottenham ha grande qualità e credo che i ragazzi abbiano fatto una bella impresa - ha detto il tecnico a Premium Sport -. Lichtsteiner e ...

JuVentus - la Champions è sempre più casa : 3ª volta ai Quarti negli ultimi 4 anni - ma adesso serve il salto di qualità : Tre volte ai Quarti di finale negli ultimi quattro anni. E’ una Juventus versione Champions League, la squadra bianconera si conferma come una delle migliori squadre in campo europeo. Nella stagione 2014-2015, la squadra bianconera è riuscita ad arrivare in finale, niente da fare però con la Juventus sconfitta da un Barcellona veramente stellare. L’anno successivo i bianconeri devono fermarsi agli ottavi di finale, Bayern Monaco ...

Mafalda - eVenti per i 50 anni in Italia : ANSA, - ROMA, 7 MAR - A 50 anni dalla prima pubblicazione in Italia delle strisce dedicate a Mafalda, la bambina indignata e ribelle non ha smesso di stupire e conquistare il mondo. Irresistibile e molto amata dai lettori di tutte le età, fenomeno mondiale del fumetto, creata dall'argentino Joaquín Salvador Lavado, in arte Quino, è pubblicata in 50 paesi, tradotta in 20 ...

Assolto per l’omicidio del figlioletto di 10 anni : Vent’anni dopo uccide la moglie : Assolto per l’omicidio del figlioletto di 10 anni: vent’anni dopo uccide la moglie Nell’aprile del 1986 il piccolo Cristian Lorandi, 10 anni, viene trovato riverso nell’erba alle pendici delle montagne della Maddalena, nel Bresciano, con un fil di ferro intorno al collo. Scagionato per l’omicidio del figlioletto, vent’anni dopo Bruno Lorandi verrà condannato per l’omicidio […] L'articolo Assolto per l’omicidio ...

Vent’anni di Grande Lebowski : il film che fu subito cult : Vent’anni fa e fu subito cult. O quasi. Il Grande Lebowski, il film diretto da Joel Coen, e scritto con il fratello Ethan, uscì nelle sale statunitensi il 6 marzo del 1998. Anteprima mondiale al festival di Berlino il 15 febbraio 1998, in Italia si attese giusto il maggio dello stesso anno per vederlo. Non ci furono code chilometriche all’entrata dei cinema e gli incassi per la Working title films che produsse furono deludenti: 17 milioni e ...

Ducati Monster compie 25 anni : tanti eVenti per celebrare l’iconica Naked Ducati : Venticinque anni sono trascorsi da quando il primo Monster ha lasciato la fabbrica Ducati di Borgo Panigale. Dopo la presentazione al pubblico e alla stampa alla fiera internazionale di Colonia "Intermot"...

Marzo 2018 tra anniversari ed eVenti : 1 Marzo Oggi ricorre l’ottantesimo anniversario dalla scomparsa di Gabriele D’Annunzio e il sesto da quella di Lucio Dalla. In questo stesso giorno, nel 1961, la nascita ufficiale del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, a cui si fa risalire l’origine delle Frecce Tricolori nel nostro paese. Trentacinque anni fa invece, l’uscita dei primi orologi Swatch: dovevano essere una risposta ai modelli tradizionali, quindi ...

“Wow!”. Instagram - la nuova funzione che ci permetterà di farlo con chiunque. Da anni gli utenti chiedevano questa interessante novità. Ora il sogno sta diVentando realtà : Sia Facebook che WhatsApp (non a caso fanno capo entrambi alla stessa proprietà) hanno introdotto nel corso degli anni le varie funzionalità relative alla chiamata. Grazie alla banda larga, al 4 e 5G e la fibra, infatti, sono sempre di più le persone che decidono di chiamarsi tramite smartphone sì, ma non le solite chiamate urbane, interurbane e internazionali. Seppur le offerte della telefonia hanno registrato un importante calo dei ...

“Addio meravigliosa creatura”. Se ne è andata la piccola Alice. La bimba di due anni era diVentata un simbolo e un’eroina - ma il male ha avuto la meglio. Il dolore di chi la amava disperatamente : “Da lassù ci illuminerai la strada con i tuoi occhioni azzurri” : Purtroppo non ce l’ha fatta. Alice la piccolina di due anni e mezzo che lottava contro la leucemia mieloide acuta è morta il 3 marzo. La bimba, originaria di Cuglieri (Oristano), dopo la diagnosi della malattia nell’agosto del 2016, aveva intrapreso una coraggiosa lotta che i suoi genitori hanno voluto condividere pubblicamente su Facebook. Sul social network, attorno alla bambina, era nata una comunità, Un ponte per Alice, ...

Lucio Battisti - quel genio che reinVentò la musica : domani avrebbe compiuto 75 anni : Che Lucio Battisti fosse avanti, ce se ne accorgeva sempre dopo. Morì nel settembre 1998, a soli 55 anni, ma già prima dei 30 si era sottratto alla scena pubblica, in controtendenza al rampante culto ...