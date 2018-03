Valentina vs Alessandra Celentano Amici 17 | la ballerina interrogata? Nuova lite in vista

Amici 2018 - daytime 5 marzo. Valentina si commuove parlando di Alessandra Celentano : «Mi viene da piangere perché capisci che ogni tanto sbagli» : Valentina - Amici 2018 Lo speciale di sabato di Amici 2018, come ogni settimana, ha lasciato degli strascichi nella scuola, a cominciare dalla querelle tra Valentina e Alessandra Celentano, dopo il rifiuto della ragazza di farsi interrogare. I professori di canto, intanto, comunicano all’aspirante allievo Thomas la decisione presa su un suo eventuale ingresso. Amici 2018, Valentina si ricrede su Alessandra Celentano Dopo la diretta, in ...

Amici 17 : Valentina chiede scusa a Alessandra Celentano : Alessandra Celentano e Valentina si chiariscono dopo la lite ad Amici 2018 Durante il daytime di oggi di Amici 17 Valentina Verdecchi ha chiesto alla produzione di incontrare Alessandra Celentano per chiederle scusa. L’insegnante di danza classica è quindi entrata in sala prove dove la ballerina già la stava aspettando. Valentina con tono dispiaciuto ha detto che si sente profondamente delusa per il fatto di non essere scesa in mezzo ...

Amici - Alessandra Celentano litiga in diretta con Valentina : la prof esce dallo studio : Manca poco al serale di Amici di Maria De Filippi e gli insegnanti hanno iniziato a dare le preferenze scegliendo chi tra gli allievi è più meritevole di esibirsi in prima serata. Nella puntata ...

Alessandra Celentano contro Valentina : 'Sei niente - impara da Sephora'. La replica : 'Non mi ci cambierei un'unghia' : Scintille nel corso della diretta di Amici . Maria De Filippi lancia un filmato nel quale Valentina parla sarcastica della maestra Alessandra Celentano , che le avrebbe consigliato di seguire gli ...

Amici 17 - Claudia critica Valentina : interviene Alessandra Celentano : Alessandra Celentano attacca Valentina e Claudia ad Amici 2018 La seconda sfida avvenuta oggi in diretta ad Amici 17 ha visto il confronto tra Valentina Verdecchi e Daniele: l’esibizione è stata prontamente commentata da Alessandra Celentano. La professoressa di danza classica è intervenuta tuttavia non solo per attaccare Valentina ma anche per dire la sua riguardo ad un video che Maria De Filippi ha mandato in onda prima della sfida. Il ...

Amici 17/ La rivincita di Luca Vismara e il duro scontro tra Valentina e Alessandra Celentano : Nuovo appuntamento con il daytime di Amici 17 che regala nuovi colpi di scena: dopo tante critiche, Luca Vismara si prende la sua rivincita mentre Valentina si scontra con la Celentano.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 05:02:00 GMT)