Vaccini | manifesti no-vax ad Arezzo e Viareggio 

(Di sabato 10 marzo 2018) “Vaccinarsi è un’azione volontaria non esente da rischi. Informati prima di vaccinare tuo figlio“, “Trentaquattro dosi di vaccino da zero a 16 anni senza alcuna epidemia. Prima di rischiare informati” ed ancora “Mi chiamo non in regola. A marzo non potrò più andare all’asilo. Chiedo semplicemente il diritto di essere bambina. Dove c’è rischio non può esserci obbligo”. E’ quanto si legge su tre cartelloni di sei metri per tre metri affissi ade Viareggio (Lucca) nei giorni precedenti la scadenza, fissata per oggi, per presentare a scuola i certificati vaccinali o comunque le richieste di appuntamento. A riportarlo alcuni quotidiani locali. Ino-vax sono a firma di Comilva, Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni. Si tratta di un’iniziativa a carattere nazionale in cui il ...