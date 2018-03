Vaccini | il tribunale accoglie il ricorso del padre | sì all’inoculazione 

meteoweb.eu

(Di sabato 10 marzo 2018) Ilordinario di Nuoro ha accolto ildeldi una bambina di tre anni e ha autorizzato il genitore a far effettuare alla figlia, contro il volere della madre, iobbligatori, consentendo così alla piccola di tornare alla scuola materna. Lo riporta stamani il quotidiano La Nuova Sardegna, secondo cui il decreto, emesso il 7 marzo e firmato dal presidente del collegio Riccardo Massera, salvo reclami avrà efficacia dal 17 marzo. Il provvedimento del“autorizza a far effettuare alla figlia minore le vaccinazioni obbligatorie anti morbillo, anti rosolia e anti parotite, come prescritte dal Decreto Legge 73/2017, e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire alla minore di frequentare la scuola dell’infanzia”. La decisione va contro le convinzioni della madre della bambina, secondo cui una prima serie di...